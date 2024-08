A entrevista que teria sido fundamental na ‘queda’ de Blake Lively: até o colega ficou envergonhado

Blake Lively estaria passando por um dos maiores cancelamentos de sua carreira após estrelar e dirigir o filme ‘É Assim que Acaba’, que aborda temas sensíveis como a violência doméstica, mas sua postura em algumas entrevistas e aparições tem gerado muita discussão.

ANÚNCIO

Depois de surgirem rumores sobre a suposta má relação entre Lively e o diretor e protagonista, Justin Baldoni, a esposa de Ryan causou indignação ao aparecer em uma entrevista conversando sobre a produção e responder de forma irônica, sendo rotulada de insensível.

A resposta de Blake Lively que causou indignação

Foi o jornalista Jake Hamilton quem fez uma pergunta bastante séria a Blake Lively, relacionando seu novo filme com o público.

“As pessoas que assistem a este filme, que se identificam com os temas deste filme em um nível profundamente pessoal, realmente gostariam de falar com vocês. Então, se alguém entender os temas deste filme e se encontrar com você em público e realmente quiser falar com você, qual é a melhor maneira de poder falar sobre isso? Como você recomendaria que ele fizesse?”, perguntou.

Lively decidiu recorrer ao sarcasmo e humor ácido para responder ao jornalista, enquanto estava deitada em um sofá ao lado de seu coprotagonista, Brandon Sklenar.

"Talvez eu poderia te dar meu endereço ou meu número de telefone. Ou compartilhar minha localização? Poderia compartilhar a localização com você e depois você poderia... Sou virginiano, sim. Estamos falando logisticamente ou emocionalmente?" disse rindo.

As suas palavras causaram grande alvoroço, pois muitos consideraram uma falta de respeito recorrer ao sarcasmo ao abordar um tema tão sensível, o que resultou em críticas abundantes. Muitos afirmam que foi esta entrevista que a levou a aumentar a rejeição pública.

“É inaceitável fazer uma piada sobre algo tão sério. O que ela estava pensando?”, “Perdi todo o respeito por Blake Lively. Ela teve a oportunidade de conscientizar sobre a violência doméstica e a desperdiçou com uma piada”, “Até a colega de elenco ficou envergonhada”, “O engraçado é o seu marido, garota, não você! Ela assume a mesma personalidade que Ryan, até mesmo em seu trabalho!”, “Ela não dá a seriedade que o filme merece, aborda um tema tão importante como a violência doméstica e ela só quer ser Ryan Reynolds 2.0″, foram alguns comentários”.