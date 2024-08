A cronologia de mais de 20 anos de Ben Affleck e JLo: namoro, casamento, filhos e tudo o que aconteceu

Ben Affleck e JLo foram um dos casais mais queridos pelo público, e agora que foi revelado que decidiram se divorciar, após uma história que remonta a mais de 20 anos, com altos e baixos, na qual tiveram que enfrentar várias coisas para se unirem em casamento.

Aqui contamos como foi o relacionamento deles desde o início, até chegar ao casamento, que apesar de ter durado apenas dois anos, na época deu muito o que falar.

Assim Ben Affleck e Jennifer Lopez se conheceram

Os atores se conheceram no final de 2001 durante as filmagens do filme 'Gigli', também conhecido como 'Uma relação perigosa', e uma conexão instantânea surgiu entre eles.

Apesar de Jennifer ter praticamente acabado de se casar com o bailarino Cris Judd, ela optou por se divorciar em junho de 2002. Pouco depois, iniciou um relacionamento com Ben e no final de 2002, tornaram pública sua história de amor para a mídia.

Foto: Twitter

Seu primeiro compromisso

No ano seguinte, o amor deles era tão intenso que decidiram se comprometer, e Ben lhe deu um anel avaliado em US$ dois milhões.

Nesse período, o casal foi apelidado de 'Bennifer', uma combinação de seus nomes. A atenção midiática sobre eles era tão intensa que cada detalhe de seu relacionamento era notícia, o que afetou seu namoro devido ao constante assédio da imprensa. Em várias ocasiões, Ben apontou que essa pressão foi uma das razões pelas quais seu romance não prosperou.