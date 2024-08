3 filmes que você pode assistir depois de ‘É Assim Que Acaba’: todos estão disponíveis em streaming

Desde sua recente estreia na tela grande, o filme ‘É Assim Que Acaba’ tem conseguido comover muitos espectadores ao redor do mundo com a dramática história de um relacionamento abusivo.

ANÚNCIO

A produção, baseada no bem-sucedido romance de Colleen Hoover, segue a jovem Lily Bloom desde que deixa a casa onde cresceu marcada pela violência familiar para abrir sua floricultura em Boston.

Nesta cidade, Bloom logo conhece e se apaixona pelo neurocirurgião Ryle Kincaid. Seu relacionamento começa perfeito, mas o conto de fadas se transforma em pesadelo quando ele a agride em casa.

A partir de então, inicia-se um círculo de violência no qual Lily se sente presa. Se você já viu a trama e se emocionou, talvez esteja procurando por outros filmes que abordem os mesmos temas.

Felizmente, existem vários projetos liderados por mulheres que retratam e abordam a violência doméstica, a resiliência e até mesmo a reconexão de amores do passado, como também é visto no filme.

Filmes para assistir em streaming após ‘É Assim Que Acaba’

A seguir, apresentamos três filmes perfeitos para assistir após a produção liderada por Blake Lively e Justin Baldoni. Todos contam grandes histórias e estão disponíveis em streaming.

Um Lugar Bem Longe Daqui (2022)

Baseado no romance de Delia Owens, a história segue a resistente Kya Clark, uma jovem que cresceu sozinha depois de ter sido abandonada pela família nos pântanos da Carolina do Norte na infância.

ANÚNCIO

Na sua idade adulta, a perspicaz Clark vive dois romances distintos com dois rapazes da cidade: Barkley Cove. No entanto, quando um deles aparece morto, os habitantes da cidade rapidamente a apontam como suspeita.

Onde assistir: Prime Video

Um Porto Seguro (2013)

Baseado no romance de Nicholas Sparks, o filme narra a história de Katie Feldman, uma mulher que foge por razões ocultas de sua casa para uma cidade litorânea na Carolina do Norte para recomeçar.

Para se proteger, ela construiu um forte muro emocional, mas acaba desenvolvendo um relacionamento com um viúvo solitário; no entanto, sua felicidade é ameaçada pelos segredos que a atormentam.

Onde assistir: Prime Video

Namorados Para Sempre (2010)

O longa-metragem segue Dean e Cindy, um jovem casal com uma filha cujo relacionamento está à beira do colapso enquanto tentam cumprir as expectativas e demandas da vida de maneiras diferentes.

No meio do complicado estado do relacionamento deles, eles têm um encontro em um hotel no Dia dos Namorados, onde relembram os marcos de seu relacionamento agonizante enquanto tentam salvar o que resta de seu amor.