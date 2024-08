Quem é a ‘Rainha da Ketamina’: de um MBA na Inglaterra a ser acusada pela morte de Matthew Perry

As investigações sobre a morte de Matthew Perry, o amado ator que estrelou a série ‘Friends’, continuam, e um dos nomes que surgiram é o de Jasveen Sangha, conhecida como a ‘Rainha da Ketamina’, que teria estado envolvida no caso.

Aqui te contamos mais sobre ela, pois ela gerou grande curiosidade entre os fãs do ator, devido à sua alegada responsabilidade.

Os desenvolvimentos do caso de Matthew Perry

As autoridades anunciaram que cinco pessoas foram presas em relação à morte de Perry, incluindo a conhecida como ‘Rainha da Ketamina’ de North Hollywood. Esta última é acusada de ter vendido ao assistente pessoal do ator 50 frascos de ketamina por um total de aproximadamente US$ 11 mil em um período de duas semanas.

Martin Estrada, promotor federal do distrito central da Califórnia, informou que uma investigação na residência de Sangha descobriu um "empório de venda de drogas" cheio de cetamina, metanfetamina, cocaína, balanças e livros de contabilidade. Estrada acrescentou que a morte de Perry é a segunda por overdose de cetamina associada a Sangha.

De acordo com a BBC, Sangha, que esteve envolvida na venda de drogas por cinco anos, apenas trabalhava com clientes de alto perfil e celebridades. Ela usava seus lucros e conexões para organizar festas luxuosas, participar de eventos como o Globo de Ouro e o Oscar, e financiar viagens extravagantes.

