No meio do divórcio, surge a promessa que Ben Affleck fez a JLo, mas que ela ‘ajudou’ a quebrar

A relação entre Jennifer Lopez e Ben Affleck tem sido uma das mais comentadas e seguidas em Hollywood, caracterizada por altos e baixos, reconciliações e, finalmente, um divórcio após darem uma segunda chance que não resultou no conto de fadas que fizeram parecer inicialmente.

ANÚNCIO

Em abril de 2022, Affleck surpreendeu o mundo ao propor casamento à chamada Diva do Bronx pela segunda vez. O anel de noivado, avaliado em US$ 5.6 milhões, não só era impressionante por seu luxo, mas também pelo significado profundo por trás de seu design. A icônica cantora mencionou que o verde era sua cor da sorte, e foi assim que o ator escolheu a peça perfeita.

Em meio à crise que enfrentam, ressurgiu a anedota de que Affleck fez gravar na banda de platina do anel a promessa ‘not going anywhere’ (não irei a lugar nenhum), uma frase carregada de significado para ambos.

Conforme explicou a própria Jennifer ao Apple Music’s Zane Lowe em 2022, assim é como Ben costumava assinar as mensagens quando retomaram a comunicação após anos separados. Para ela, esse gesto foi especialmente emocionante, representando um compromisso firme e uma promessa de estabilidade em seu relacionamento renovado.

No entanto, apesar das promessas e gestos românticos, a realidade do relacionamento deles se mostrou mais complicada, pois nos meses seguintes ao casamento em julho de 2022, surgiram rumores sobre tensões e desacordos, em grande parte devido aos gestos de desconforto do ator em eventos públicos, bem como às constantes aparições da cantora sozinha.

Jennifer Lopez quebrou a promessa de Ben Affleck?

Jennifer Lopez e Ben Affleck Instagram: @jlo (Instagram: @jlo)

Embora tenham tentado manter uma imagem unida e forte em público, as dificuldades que enfrentaram acabaram se tornando insustentáveis. Em abril de 2024, exatamente no segundo aniversário de seu casamento, Jennifer Lopez apresentou o pedido de divórcio, marcando o fim de um relacionamento que havia começado com tanto amor e esperança.

O que tornou essa decisão ainda mais surpreendente foi a forma como Jennifer lidou com o processo de divórcio, o que está sendo apontado como a razão pela qual muitos dizem que "foi ela quem quebrou a promessa de Ben".

ANÚNCIO

"Então Ben não teve culpa se ela foi quem decidiu ir embora". "Na teoria, Ben não quebrou sua promessa porque foi ela quem se foi", expressam internautas em redes sociais.

A cantora optou por apresentar o pedido sem um advogado, uma ação incomum que sugeria uma urgência em encerrar este capítulo de sua vida. Nos documentos legais, Lopez indicou que não estava buscando apoio conjugal e pediu ao tribunal para não concedê-lo a Affleck.

Jennifer Lopez A promessa de Ben Affleck que foi quebrada (Instagram)

No entanto, de acordo com o Page Six, o ator também não teria feito nada para salvar o casamento e, portanto, manter essa promessa.

"Ela está muito desapontada e triste, mas Ben não deu nenhuma indicação de que queira continuar com o casamento. Ele não mostrou nenhum compromisso ou interesse em fazer o casamento funcionar. Chegou ao ponto em que ela só precisa olhar por si mesma", disse uma fonte à PEOPLE.

Agora, a frase gravada no anel de noivado, que parecia ser um símbolo do seu amor eterno e da sua determinação em fazê-lo funcionar, tornou-se um lembrete agridoce de quão efêmero o amor pode ser, mesmo entre duas pessoas que pareciam destinadas a ficar juntas.