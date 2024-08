Mike Tyson revelou o consumo de cogumelos durante preparação para a luta contra Jake Paul

O anúncio de que Mike Tyson está incorporando cogumelos psicodélicos em seu treinamento para a próxima luta contra Jake Paul causou um grande alvoroço no mundo do boxe e do entretenimento. O lendário ex-boxeador compartilhou essa estratégia incomum durante uma aparição no podcast IMPAULSIVE de Logan Paul, revelando detalhes surpreendentes sobre sua abordagem de preparação para a luta.

Numa revelação, Tyson explicou que considera os cogumelos psicodélicos como uma parte essencial de sua rotina de treinamento para suas lutas.

Durante a entrevista, ele descreveu como esses cogumelos o fazem sentir "bonito" e o levam a um estado que ele mesmo descreve como celestial. Esse enfoque não convencional destaca a singularidade e a mentalidade não convencional de Tyson em sua preparação para a luta.

Além disso, o ex-boxeador mencionou que é provável que na noite da luta ainda tenha resíduos de cogumelos em seu sistema devido ao processamento dos mesmos, o que adiciona um elemento intrigante à sua estratégia de treinamento.

Substância proibida?

Embora essa revelação tenha gerado certa controvérsia, foi confirmado que a psilocibina, o composto psicoativo presente nos cogumelos mágicos, não está proibida como substância para melhorar o desempenho pela Agência Antidopagem dos EUA, garantindo que Tyson esteja cumprindo as regras estabelecidas para a luta contra Jake Paul.

Esta abordagem incomum de Tyson não é nova, já que o ex-campeão mundial é conhecido por ser aberto sobre o uso de substâncias recreativas no passado. Muitos fãs mencionam que seu podcast, ‘Hotboxin with Mike Tyson’, é um testemunho de sua atitude relaxada em relação a esses temas.

Com esta revelação, Tyson adiciona um novo capítulo à sua carreira, muitos seguidores mencionam que ele está mais uma vez demonstrando sua imprevisibilidade e singularidade no mundo do esporte e entretenimento, mantendo sua posição como uma figura icônica e controversa no boxe e além.