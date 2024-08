Jennifer Garner é criticada após ser vista viajando de avião com seu ex, é o lenço de lágrimas de Ben

O ex-casal tem passado tempo juntos no meio do divórcio do ator

O divórcio de Jennifer López e Ben Affleck é iminente, pois a famosa já o solicitou no tribunal de Los Angeles, Califórnia, na terça-feira, 20 de agosto.

Uma fonte disse ao Daily Mail que a famosa esperou até essa data para solicitar o divórcio como forma de se vingar de Ben Affleck e machucá-lo, já que era o segundo aniversário de casamento deles.

No entanto, ele afirmou que não conseguiu o que queria, pois Ben já estava decidido a se divorciar e não foi pego de surpresa.

“A ele não doeu. Ele já estava acabado há muito tempo e, no fundo, ela sabe disso. Ele permitiu para que ela não parecesse a vilã”, disse a fonte.

Diante disso, na verdade, o famoso tem passado tempo com sua ex-esposa e mãe de seus filhos, Jennifer Garner, pois estão ajudando sua filha mais velha, Violet, a se mudar para Yale, pois ela começará a universidade no próximo semestre.

“É o lenço de lágrimas de Ben”, criticam Jennifer Garner após ser vista viajando de avião com seu ex

Na semana passada também foi noticiado que Jennifer Garner e Ben Affleck foram de férias para o Japão com seus três filhos.

E agora foram vistos juntos em Los Angeles com dois de seus filhos, jantando muito felizes, e além disso, foram vistos viajando no mesmo avião.

Nas fotos, vemos o ator vestindo uma camisa branca e calças escuras, e a famosa usando jeans e camiseta, junto com sua filha Fin.

Isso desencadeou algumas críticas não apenas para Ben, mas também para Garner, que é acusada de deixar ser usada pelo ator não apenas desta vez, mas nas anteriores, quando ele terminou com parceiras como foi o caso de Ana de Armas.

“Jennifer Garner está meio mal aí, deixar que ele a use como um lenço de lágrimas não faz sentido”, “É incrível como J Garner continua sendo seu refúgio e ele se aproveita disso”, “Muito mal da Garner aqui”, “Tudo bem que ela seja a mãe dos filhos dele, mas ela se deixa usar por ele”, “Que triste que Jennifer Garner sempre permite que Ben a use depois que algo dá errado”, “O que o namorado de Garner dirá, coitado”, e “bem, no final ele ficou com uma Jennifer, a velha confiável, a segura que sempre está lá”, foram algumas das reações nas redes.

Até agora, sabe-se que Jennifer Garner tem um relacionamento com John Miller, presidente e CEO da Cali Group, e também sabe-se que ele se dá muito bem com Ben Affleck. No entanto, não têm sido vistos juntos há meses, por isso é desconhecido se ainda estão juntos.