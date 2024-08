Empresa retirou o trailer de ‘Megalopolis’ devido às críticas recebidas: o que estava errado?

A Lionsgate, a renomada empresa cinematográfica, foi obrigada a retirar imediatamente o trailer do tão aguardado filme ‘Megapolis’ após descobrir que incluía citações de críticos de cinema completamente falsas.

A decisão de retirar o trailer foi tomada depois que foi revelado que as críticas mencionadas não tinham base na realidade, o que causou um rebuliço na indústria do entretenimento.

Através de um comunicado enviado à Variety, um porta-voz da Lionsgate pediu desculpas aos críticos envolvidos, ao icônico diretor Francis Ford Coppola e à American Zoetrope, sua produtora, reconhecendo um erro grave no processo de verificação da empresa. "Metemos os pés pelas mãos. Sentimos muito. Retiramos nosso trailer de 'Megapolis'", expressou a empresa, assumindo a responsabilidade pelo erro cometido.

O trailer, lançado inicialmente na quarta-feira de manhã, tinha como principal objetivo apresentar a última obra-prima de Coppola como uma peça de arte destinada a perdurar no tempo, estabelecendo comparações com seus aclamados filmes anteriores como 'O Poderoso Chefão' e 'Apocalypse Now'. No entanto, a inclusão de citações falsas de críticos distorceu completamente a intenção original do trailer.

As críticas inventadas, que incluíam comentários negativos sobre filmes anteriores de Coppola como 'Drácula de Bram Stoker', atribuídas a figuras reconhecidas como Roger Ebert e Pauline Kael, acabaram sendo completamente infundadas. Essa situação gerou descontentamento na comunidade cinematográfica e colocou em dúvida a integridade do processo de marketing do filme.

Owen Gleiberman, da Variety, um dos críticos erroneamente mencionados no trailer, esclareceu que nunca emitiu a suposta crítica e destacou a gravidade de inventar opiniões para apoiar um material promocional. Essas clarificações destacaram a importância da veracidade e transparência na promoção de obras artísticas.

Este incidente se soma a uma série de controvérsias que cercaram a cara produção de $120 milhões de ‘Megapolis’, financiada integralmente por Coppola. Recentemente, foi divulgado um vídeo exclusivo no qual o diretor exibia um comportamento inadequado com jovens figurantes no set, o que gerou críticas adicionais sobre sua conduta durante as filmagens do filme.