‘Família é Tudo’: Essa será a personagem da ex-BBB Beatriz Reis

Ex-BBB Beatriz Reis estreia na novela 'A Família é Tudo' e pega personagem que seria para Gil do Vigor

A ex-BBB Beatriz Reis estreia na novela ‘Família é Tudo’ (TV Globo) no papel que seria interpretado por Gil do Vigor. Na trama das 19h, ela será Selminha Veneno, que ao lado de Toni Linguinha (Rafael Infante), vão falar muito do mundo das celebridades.

ANÚNCIO

Segundo a TV Globo, os novos personagens são os apresentadores de um programa de televisão que comenta sobre trabalhos, amores e tudo o que render buchicho de quem está bombando na mídia.

Nesta participação especial, os fofoqueiros vão lançar tudo que sabem sobre o relacionamento de Andrômeda (Ramille), Chicão (Gabriel Godoy) e Sheila (Marianna Armellini). Eles vão repercutir o sucesso das agora cantoras e do modelo de cuecas em seu programa.

Substituindo outro ex-BBB, Bia do Brás revelou que seu coração está disparado, já que a estreia na novela da TV Globo é uma oportunidade que sempre esperou: “A ficha não caiu. O público pode esperar uma Selminha ardilosa, o oposto da Bia”.

A atriz disse que sua personagem em ‘Família é Tudo’ é o avesso dela mesma e promete mostrar um lado nunca visto pelos fãs do ‘BBB’: “Agora me cabe ser um personagem, existe uma dramaturgia e tem um sentido e um porquê”.

Ator Cássio Gabus Mendes deixa a TV Globo

Nem o ator Cássio Gabus Mendes foi poupado do novo modelo de contratação da TV Globo e, após 42 anos de contrato exclusivo, ele deixa a emissora com um sentimento de dever cumprido e de olho nas novas possibilidades que estão por vir.

Segundo o jornal Folha de São Paulo, o contrato será encerrado no próximo dia 29 de agosto, quando o filho do renomado novelista Cassiano Gabus Mendes (1927-1993) completa 63 anos de vida. Sem surpresa, ele garante que “a vida continua e coisas novas estão por vir” dentro e fora do canal.

O último trabalho de Cássio na Globo foi no remake de ‘Elas por Elas’, trama onde começou sua carreira na televisão. Em 1982, quando a novela foi escrita por seu pai, o famoso apareceu num pequeno papel. Mas, em 2023, ele viveu o ambicioso Roberto.