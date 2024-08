Falência: crise econômica de Kevin Spacey após os processos contra ele de acusação de abuso

Kevin Spacey — House of Cards; como Francis Underwood Foto: Getty Images

Kevin Spacey foi acusado em 2017 de vários delitos sexuais, desde então ele tem travado uma batalha legal para provar sua inocência e, embora atualmente tenha sido absolvido de todas as acusações, ele agora está falido.

Mais de 30 pessoas se apresentaram para acusar o ator de comportamento sexual inadequado, o que levou à sua demissão da série em que estava estrelando na Netflix, ‘House of Cards’, e ele não tinha trabalhado novamente até recentemente.

Na verdade, em maio, um grande número de atores, amigos de Kevin Spacey, pediu aos produtores que o recontratassem, mas pouco depois um documentário sobre seus abusos sexuais foi ao ar na Max, o que frustrou suas chances de retorno.

Kevin Spacey se recusa a sair de sua casa em Baltimore

No mês de junho, Kevin Spacey deu uma entrevista para o programa ‘Piers Morgan Uncensored’, na qual ele confessou ter “ultrapassado limites” com algumas pessoas, pois gostava de “tocá-las”, embora tenha esclarecido que na época não sabia que suas atenções eram indesejadas.

No mesmo programa, o vencedor do Oscar admitiu ter dívidas milionárias e que sua casa em Baltimore seria leiloada, e em 25 de julho, um investidor a adquiriu por US$ 3,2 milhões.

O investidor em questão chama-se Sam Asgari, que este ano também adquiriu a casa de infância de Johns Hopkins, um renomado filantropo, comerciante e investidor americano.

No entanto, Sam Asgari declarou a um veículo de comunicação em Baltimore que Kevin Spacey havia se recusado a sair da mansão que havia adquirido em um leilão e queria que lhe desse um período de carência de seis meses sem pagamento para sair, embora o representante do ator tenha negado que fosse verdade, eles não especificaram onde ele estava morando atualmente.