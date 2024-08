‘Vidas Bandidas’: Minissérie protagonizada por Juliana Paes estreia hoje

Bruna, personagem de Juliana Paes na nova minissérie do Disney+, escolheu o caminho do crime. Segundo a atriz protagonista de ‘Vidas Bandidas’, a chefe de quadrilha não tem nenhuma semelhança com Bibi Perigosa, vilã que viveu na novela ‘A Força do Querer’ (TV Globo).

“Ela é uma mulher forte, independente e completamente diferente da Bibi, que tinha uma coisa mais passional. A Bruna escolheu esse caminho do desvio, esse caminho da vida bandida”, disse Juliana Paes ao F5, site da Folha de São Paulo, sobre a personagem de ‘Vidas Bandidas’, série que estreia nesta quarta (21), no streaming da Disney.

O que sabemos sobre ‘Vidas Bandidas’, a nova aposta do Disney+

Nesta minissérie brasileira, Juliana Paes interpreta a chefe de uma quadrilha que assalta os turistas ricos que passeiam pelo Rio de Janeiro. Ao seu lado está Serginho, bandido interpretado pelo ator Rodrigo Simas, e Raimundo, vivido por Thomas Aquino.

Mas, em ‘Vida Bandida’, Serginho convence Thomas a roubar Bruna em um barco de luxo, mas o personagem de Rodrigo Simas mata acidentalmente Lara (Larissa Bocchino), irmã da criminosa, e acaba fugindo, deixando o comparsa sozinho no local.

Raimundo acaba sendo preso e descobre que Serginho não só o deixou entregue à própria sorte, como também roubou sua vida e vive seu sonho de felicidade. Já Bruna não descansa e em cada capítulo o público descobre um segredo do plano de vingança traçado por ela.

Além do trio, a nova série brasileira do Disney+ conta com Larissa Nunes, Maria Blopp, Otavio Mueller, Larissa Rocchino e Tatsu Carvalho. A direção está por conta de Gustavo Bonafé.

Juliana Paes em Hollywood

Após viajar para Los Angeles (EUA), a atriz revelou que não pensa em uma carreira internacional. Na entrevista ao F5, ela disse que fica feliz com a repercussão fora do Brasil, mas afirma ser grudada com suas raízes.

“Já tive essas ideias e esses pseudo-convites, mas sou grudada demais com a minha casa, com minha família. É difícil me imaginar deixando meus filhos, passando três meses rodando fora. Não é algo de me apequenar por não ter coragem”