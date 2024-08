São reveladas as primeiras imagens da nova versão de ‘The Office’ com sua protagonista feminina

Reveladas as primeiras imagens de 'The Office’

‘The Office’ vai voltar à tela, em uma nova adaptação, que terá algumas mudanças em relação à versão americana, destacando que agora a protagonista será uma mulher, o que tem gerado diversos comentários positivos entre os fãs.

Felicity Ward será a primeira mulher a estrelar uma das produções que faz parte desta famosa franquia.

As primeiras imagens da nova versão de 'The Office'

O Amazon Prime Video anunciou o lançamento de uma série baseada na popular história, com produção realizada na Austrália.

Além disso, foram divulgadas as primeiras imagens que mostram sua protagonista Felicity Ward, gerando vários comentários positivos por parte de seus fãs, que estão ansiosos para ver o retorno desta renomada franquia.

Os detalhes da produção

A série será uma coprodução com a BBC Studios ANZ e a Bunya Entertainment. Ao contrário da produção original, esta nova versão girará em torno de uma empresa de entregas chamada Flinley Craddick.

A trama começa quando os funcionários são informados de que seu departamento será fechado, o que os obriga a trabalhar em casa. Nesse contexto, sua chefe, Hannah Howard, interpretada por Felicity Ward, terá que manter a equipe unida.

O elenco também inclui Edith Poor, Steen Raskopoulos, Shari Sebbens, Josh Thompson, Jonny Brugh, Pallavi Sharda, Susan Ling Young, Raj Labade, Lucy Smith e Firass Dirani. A série terá uma única temporada com oito episódios, e as gravações começaram em junho, com a estreia programada para 18 de outubro de 2024.

Assim foi o sucesso da série original

'The Office' é uma série de televisão britânica que foi transmitida pela BBC em 2001. Embora não tenha alcançado o sucesso esperado em seu lançamento inicial, já que teve apenas uma temporada, seu impacto foi suficiente para que fosse produzida uma versão adaptada nos Estados Unidos. Essa adaptação acabou sendo muito mais bem-sucedida, com um total de nove temporadas, e continua sendo uma referência proeminente no gênero de comédia até os dias de hoje.