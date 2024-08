Por que Meghan Markle aprendeu a falar espanhol na Argentina

Os duques de Sussex estão em turnê pela Colômbia e têm desfrutado muito de sua estadia no país sul-americano, onde participaram de eventos contra a discriminação e o cyberbullying durante sua viagem ao país. É a primeira vez que visitam o país.

A visita foi programada pela vice-presidente e ministra da Igualdade, Francia Márquez, e estava planejado que Meghan comparecesse sozinha à nação caribenha, pois queriam dar o exemplo de uma mulher empoderada. No entanto, Harry acabou se juntando a ela e estiveram em Bogotá e Cali para participar de um fórum que destaca e enaltece as mulheres afro-colombianas, como parte da agenda com a vice-presidência colombiana.

O casal chegou ao Teatro Municipal da capital do Vale do Cauca, onde o fórum seria realizado. Como era de se esperar, Alguns tinham fones de ouvido pelos quais ouviam a tradução do evento. No entanto, Meghan surpreendeu a todos, primeiro ao retirá-los, e depois ao dirigir-se aos colombianos falando espanhol.

"Gostaria de falar em espanhol, porque estamos no seu país e meu marido e eu podemos sentir esse abraço da Colômbia, e é incrível. Você pode sentir essa comunidade e sentimento. Obrigada pela cultura, pela história, por tudo, foi como um sonho nesta viagem. Peço desculpas se meu espanhol não está perfeito, mas é que aprendi há 20 anos na Argentina, mas estou tentando porque aqui posso sentir essa comunidade", disse em perfeito espanhol. Foi ainda mais ovacionada.

Por que Markle aprendeu espanhol na Argentina?

Ela foi clara ao dizer onde aprendeu o idioma rei na América. Markle, quando tinha apenas 20 anos, em 2002, mudou-se para a Argentina, pois queria viver uma experiência de trabalho. Ela estudou Relações Internacionais e Teatro na Universidade Northwestern School of Communication, onde se formou.

Após receber seus dois diplomas, ela se candidatou a um estágio no Departamento de Estado dos Estados Unidos. Graças à sua excelente candidatura, conseguiu um cargo na Embaixada dos Estados Unidos em Buenos Aires. No ano anterior, na Argentina, havia ocorrido uma situação político-econômica muito delicada, e ela viveu todas essas mudanças.

Foram sete meses que a duquesa permaneceu no país. Lá, ela atuou como assessora de imprensa, o que a fez aprender a falar espanhol. O jornal La Nación publicou que um funcionário da Embaixada dos Estados Unidos em Buenos Aires lembrou positivamente do desempenho profissional da duquesa no livro “Meghan: uma princesa de Hollywood”. “Se tivesse continuado no Departamento de Estado, teria sido uma excelente aquisição para o corpo diplomático. Ela tinha tudo para isso”, refletiu.