Dulce María viaja com sua família para o lugar mais mágico do mundo

Dulce María visita pela primeira vez junto com sua família o 'Lugar Mais Mágico do Mundo'

Dulce María está vivendo um momento especial em sua vida pessoal, após a intensa turnê de ‘Soy Rebelde’, ela está tentando passar mais tempo com a família, especialmente porque tem uma filha que está cada vez mais exigente. A cantora já disse várias vezes que sua filha, María Paula, está crescendo muito rápido e é uma menina incrível, por isso ela gosta de viajar para viver novas experiências.

Diante disso, Dulce María esteve no lugar mais mágico do mundo: Walt Disney World Resort. A atriz mexicana também celebrou a primeira visita de seu marido, Paco Álvarez, e sua filha ao parque na Flórida.

O trio recebeu uma recepção especial do Mickey Mouse e da Minnie durante sua recente visita. A artista ficou feliz por poder realizar um de seus sonhos e ter a experiência ao lado das pessoas que mais ama, em um lugar para guardar memórias felizes.

Dulce María visita pela primeira vez com sua família o 'Lugar Mais Mágico do Mundo' (Foto: Steven Díaz Walt Disney World Resort.)

A sua estadia serviu para imortalizar este grande momento, por isso, juntamente com os queridos personagens da Disney, posaram para a câmera muito sorridentes, tendo como pano de fundo o icônico castelo da Cinderela. Além disso, desfrutaram dos quatro principais parques temáticos.

Dulce María procura encontrar tempo de qualidade para sua vida pessoal, sem negligenciar o trabalho. “Obrigada por ser o melhor pai para Maria Paula. Tenho visto há muito tempo o grande homem que você é, como se entrega e dá ainda mais do que às vezes pode pelos seus filhos e pelos que ama. Me emociona te ver crescer como homem e como pai, com um coração tão grande e a consciência de ser melhor a cada dia. Amo-te e agradeço por ser o pai da minha estrelinha linda”, são as palavras de Dulce María que demonstram o amor ao seu parceiro de vida.

No final da viagem, a família estava feliz ao lado dos personagens mais queridos da companhia e aproveitando ao máximo as atrações deste lugar incrível.