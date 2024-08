Comparando gestos de Meghan Markle e Kate Middleton que sugerem racismo da princesa de Gales

A relação entre Kate Middleton e Meghan Markle ficou totalmente fraturada depois que a ex-atriz decidiu revelar os supostos maus-tratos que sofreu por parte da princesa de Gales após sua chegada à realeza britânica.

Markle decidiu renunciar aos títulos reais junto ao príncipe Harry em 2020 e posteriormente expor as lutas que enfrentaram com a imprensa britânica diante do assédio ao qual foram submetidos, mas também com William e Kate, situação que os levou a não manter comunicação com eles.

A ex-duquesa teria enfrentado comentários racistas de alguns membros reais como Camila Parker e a própria Kate, e embora nas redes sociais ela tenha se tornado uma das mulheres mais odiadas por ser acusada de ter afastado Harry da família real, agora compararam um vídeo dela com a futura rainha da Inglaterra.

O vídeo que denunciaria racismo de Kate Middleton contra Meghan Markle

Kate Middleton e o príncipe William optaram por ficar em silêncio apesar das acusações feitas por Harry e Meghan durante uma entrevista com Oprah Winfrey, em seu documentário na Netflix e posteriormente no livro ‘Spare’ do filho mais novo do Rei Charles III, onde o acusou de tê-lo agredido em uma briga com sua esposa.

Embora eles não tenham negado o casal, no meio do ódio que a americana tem recebido, apareceu um vídeo nas redes sociais comparando o tratamento que Middleton teve com a Ministra da Cultura da Jamaica, a quem teria se recusado a apertar a mão, com um de Meghan onde ela aparece bastante próxima a um grupo de mulheres negras.

"Encontra a diferença: a princesa Meghan mostra respeito e compaixão, enquanto a outra mostra desdém. Não é de surpreender que a Família Real, com a ajuda da imprensa do Reino Unido, tenha tentado de tudo para destruir Meghan por ciúmes. Graças a Deus, não funcionou", escreveu uma usuária em X comparando os momentos reais.

Nos vídeos, vemos Meghan segurando as mãos de uma mulher para acompanhá-la, enquanto Kate se afasta da Ministra da Cultura da Jamaica para evitar o contato, gesto que foi considerado como uma prova do racismo do qual sua cunhada a acusou.