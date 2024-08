O casal tem mais de 12 anos de casamento, mas antes ele foi casado com Scarlett

Ryan Reynolds e Blake Lively são um dos casais mais sólidos de Hollywood, casados há 12 anos e com quatro lindos filhos.

ANÚNCIO

No entanto, antes de se casar, o famoso ator e protagonista de Deadpool foi casado com Scarlett Johansson, num casamento muito privado que durou 2 anos.

O casal se casou nos arredores de Vancouver e manteve tudo em segredo, de fato, até hoje não há fotos do casamento, mas em 2010 anunciaram sua separação, e a razão exata é desconhecida.

Ryan Reynolds traiu Scarlett Johansson? Assim começou a história de Blake Lively com seu marido

Scarlett Johansson afirmou após o divórcio que se casou muito jovem, aos 23 anos, e muitos meios de comunicação afirmaram que o casal discutia muito, e houve até um incidente em que a atriz foi ouvida gritando com seu então marido no trailer.

Além disso, a atriz revelou que Reynolds era muito ‘competitivo’ com suas carreiras, mas outros meios especularam que a separação se deveu a ele ter sido infiel com Blake Lively.

É que Reynolds e Lively tornaram oficial seu relacionamento mesmo antes de concluir o divórcio com Scarlett.

Eles se conheceram no set de Lanterna Verde em 2010 e dizem que se deram bem imediatamente e houve uma faísca.

ANÚNCIO

No entanto, os atores garantem que só começaram a namorar em 2011, quando ambos estavam solteiros, e foi num encontro duplo.

"Um ano após 'Lanterna Verde', ambos estávamos solteiros. Fomos a um encontro duplo, ela estava com outro cara e eu com outra garota, e foi o encontro mais desconfortável para nossos respectivos parceiros porque entre nós as faíscas voavam", disse Reynolds em uma entrevista.

Então, de acordo com eles, não houve infidelidade, e até agora tiveram um casamento sólido e exemplar, onde formaram uma família com seus quatro filhos, e continuam apoiando um ao outro em seus projetos e se amando, demonstrando isso nas redes sociais e até nos tapetes vermelhos.