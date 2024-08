Renovação antecipada: Luciano Huck continua na TV Globo até 2028

Luciano Huck continua na TV Globo até o final de 2028. Obtendo bons resultados na audiência e faturamento, o apresentador do ‘Domingão’ entrou em um novo acordo com a direção da emissora e antecipou a renovação do seu contrato previsto para acabar apenas no final do próximo ano.

ANÚNCIO

Segundo o site F5, da Folha de São Paulo, a proposta surgiu de Amauri Soares, diretor-geral da TV e Estúdios Globo, para evitar que os rumores de uma possível candidatura à presidência da república em 2026 ganhem força nas redes sociais.

Vale destacar que o marido de Angélica não deu qualquer indício de que vá concorrer aos cargos políticos nas próximas eleições nacionais.

Irmão de Luciano Huck implora pela não candidatura à Presidência

No passado, Fernando Grostein Andrade, irmão caçula de Huck, disse que não apoiava a entrada do apresentador na corrida pela presidência do Brasil.

Em entrevista à Folha, ele disse que o irmão famoso é uma pessoa que pode contribuir para o país, mas fora da política: “Apesar de ele ser amigo de várias pessoas com bastante dinheiro, é uma pessoa que conhece os presídios, conhece as favelas e tem uma visão bastante aberta sobre o mundo e as pessoas. Não acho que ele seja de direita”, ponderou o cineasta.

Partido político abriu as portas para candidatura de Luciano Huck

Em 2017, os líderes do PPS também abriram os caminhos para o apresentador do ‘Domingão’ (Globo) entrar na política. A conversa teria acontecido durante uma convenção nacional e a assessoria do famoso chegou a confirmar que ele teve algumas conversas políticas.

“Como já foi dito, Huck não é candidato. Porém, ele está fortemente ligado aos movimentos cívicos do Agora! e Renova. É natural estar conversando com todas as esferas políticas, inclusive com membros de partidos como o PPS. Uma posição pluripartidária. Ele tem muito respeito por Freire, Jungmann e Cristovam (Buarque)”, informou a nota divulgada à imprensa, na época.