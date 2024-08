Assistente pessoal revela que encontrava Matthew Perry inconsciente “pelo menos duas vezes ao dia”

Nas últimas semanas antes de sua trágica morte, Matthew Perry viveu momentos preocupantes que agora estão vindo à tona. Kenneth Iwamasa, seu assistente pessoal, revelou detalhes arrepiantes sobre a dependência de Perry à cetamina, um anestésico que pode ter efeitos perigosos se usado de forma inadequada.

Em 28 de outubro de 2023, no dia em que Perry faleceu, Iwamasa administrou três doses de cetamina a ele. A primeira foi às 8h30, seguida por outra quatro horas depois, e uma última às 12h45. Mesmo tendo recebido essas injeções, Perry pediu por uma terceira dose, dizendo "me dê uma grande".

Matthew Perry passou horas inconsciente durante seus últimos dias

Documentos judiciais recentes, obtidos de várias fontes, indicam que Iwamasa se declarou culpado de uma acusação de conspiração para distribuir cetamina que resultou na morte de Perry. De acordo com os documentos, Iwamasa injetou no ator "quantidades significativas de cetamina" durante o mês de outubro de 2023, administrando entre seis e oito doses por dia.

Essas frequentes injeções resultaram em episódios em que Perry foi encontrado inconsciente em sua residência, “pelo menos duas vezes ao dia”, de acordo com o depoimento do assistente. A autópsia determinou que a causa da morte foi ‘efeitos agudos de cetamina’, com afogamento, doença arterial coronariana e os efeitos da buprenorfina como fatores contribuintes.

Os detalhes deste caso revelam um padrão sombrio de abuso de substâncias, onde Perry e Iwamasa gastaram mais de 55 mil dólares em cetamina nos dias que antecederam a morte do ator. Além disso, o envolvimento de outras pessoas levou a uma investigação mais ampla.

As autoridades estão procurando por mais suspeitos

Entre os envolvidos na investigação estão Erik Fleming, Dr. Salvador Plasencia e Jasveen Sangha, conhecida como ‘a Rainha da Cetamina’. Este caso deixou claro que as autoridades estão monitorando de perto o uso médico da cetamina em todo o estado da Califórnia.

O caso de Matthew Perry destaca os perigos do uso indevido de substâncias controladas e o impacto devastador que elas podem ter, mesmo em pessoas que parecem ter tudo. Seu final trágico serve como um lembrete da importância de buscar ajuda em vez de recorrer a soluções perigosas para lidar com questões pessoais.