Novos detalhes sobre como Kate Middleton está lidando com seu tratamento contra o câncer

Embora recentemente ela tenha sido vista bastante saudável e radiante, Kate Middleton continua seu tratamento contra o câncer e, embora não esteja em estado crítico, ela segue rigorosamente as recomendações médicas, razão pela qual não foi vista nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, ao contrário de outros membros das diferentes Casas Reais do mundo.

Enquanto os duques de Sussex se tornaram o centro das atenções com sua visita à Colômbia, a imprensa britânica ficou sabendo de detalhes do tratamento que a princesa de Gales está seguindo para tratar seu câncer.

Qual tratamento a Kate Middleton está seguindo para tratar o câncer?

Como ela mesma revelou ao tornar pública sua doença, a esposa do príncipe William tem passado por um tratamento de quimioterapia preventiva há meses e, de acordo com o que a editora de realeza do Daily Mail, Rebecca English, contou, esta situação continuará assim durante o resto do verão.

Embora não se saiba que tipo de câncer ela está enfrentando nem em que estágio está, English indicou que a esposa do príncipe William está progredindo de forma favorável. "A tendência é positiva (mas) não haverá grandes mudanças (em termos de suas aparições públicas) e ninguém está dando um cronograma para o seu retorno", disse ao jornal inglês.

Por outro lado, a imprensa britânica aponta que por enquanto Middleton estaria junto à Família Real Britânica no castelo de Balmoral, desfrutando das férias de verão como costumam fazer todos os anos. Uma tradição de Elizabeth II que os Windsor têm seguido desde a sua morte.

Este tratamento, também conhecido como quimioterapia adjuvante, "é um ciclo de medicamentos contra o câncer que é administrado para eliminar qualquer célula cancerosa que possa permanecer no corpo após o tratamento primário do câncer, que geralmente consiste na remoção cirúrgica de um tumor", de acordo com a definição do The Guardian.

Trata-se de um tipo de terapia que pode durar de 3 a 6 meses, embora em alguns casos possa se prolongar por mais tempo, de acordo com a Clínica Mayo. No entanto, somente o oncologista pode determinar se esse tratamento é o adequado a seguir, dependendo do tipo de câncer e em que estágio se encontra.