Não queria copiar Lady Di? a razão pela qual Kate Middleton quase recusou ser Princesa de Gales

Kate Middleton voltou a estar no centro das atenções, desta vez por um assunto que veio à tona no recente livro de Robert Jobson, intitulado ‘Catherine, a princesa de Gales: uma biografia da futura rainha’, onde é revelado um dos medos mais profundos da esposa do príncipe William.

Atualmente, a britânica está afastada de suas obrigações institucionais por motivos de saúde, após ter sido diagnosticada com câncer e estar frequentando regularmente seus tratamentos de quimioterapia, mas, como era de se esperar, sua posição e papel a mantiveram no centro das atenções midiáticas.

A razão pela qual Kate Middleton quase recusou ser Princesa de Gales

De acordo com o texto citado em Glamour, a transição de duquesa de Cambridge para princesa de Gales não foi fácil. Segundo a biografia de Jobson, ela se sentia insegura em assumir um título que evocava fortemente a memória de sua falecida sogra, a icônica princesa Diana, que morreu tragicamente em 1997.

Kate Middleton sentiu a pressão de ser comparada a Diana, o que quase a fez desistir. "Sabia que inevitavelmente a comparariam com Diana, cuja morte prematura havia provocado um tsunami de raiva e dor. E estava certa", escreveu.

“Ao se casar com o filho mais velho do príncipe Charles, Kate sabia que um dia teria que seguir os passos de sua falecida sogra, mas a perspectiva de se tornar princesa de Gales não lhe parecia muito atraente”, explicou o autor no livro.

Kate Middleton contemplou seguir o exemplo de Camila, que optou por assumir um título diferente do de Princesa de Gales e, em vez disso, tornou-se a duquesa da Cornualha após se casar com o então príncipe Charles.

No entanto, com o tempo, e depois de uma reflexão cuidadosa, Kate decidiu aceitar o novo papel, entendendo que já havia passado tempo suficiente desde a morte de Diana, permitindo-lhe assim forjar sua própria imagem e legado.

“Já havia passado tempo suficiente para que o título fosse mais aceitável, e Kate tinha estado tempo suficiente no palco mundial para ser apreciada por suas próprias qualidades”, disse Jobson.