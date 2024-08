Luto! SBT completa 43 anos de história nesta segunda-feira (19)

Nesta segunda-feira (19), dois dias após a morte de Silvio Santos, o SBT completa 43 anos de história. Mas, até o momento, o canal não informou se haverá uma programação especial diante do luto enfrentado pela família Abravanel, fãs, celebridades e toda a equipe que trabalha na emissora fundada pelo comunicador.

Vale destacar que a programação de aniversário estava programada para começar no domingo (18), mas o SBT optou em passar ao público diversas reprises que foram comandadas por César Filho e Celso Portiolli.

A história do SBT

O canal Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) foi fundado em 19 de agosto de 1981, após uma concorrência pública feita pelo Governo Federal. Antes disso, Silvio Santos teve, em 1976, a concessão do canal TVS, no Rio de Janeiro.

Ao longo desses 43 anos, o SBT foi marcado por muitos sucessos que deixaram o canal de Silvio Santos na vice-liderança, sendo a Record seu principal rival na audiência. Entre 2007 e 2015, a emissora de Edir Macedo ameaçou o posto e deixou o canal da Anhanguera, em São Paulo, na terceira posição.

Carta aberta da família Abravanel ao público

A família de Silvio Santos divulgou uma carta aberta aos fãs do comunicador neste domingo (17). Pelas redes sociais, as filhas do apresentador agradeceram ao carinho do público: “Ele sabia que era querido, mas não tinha ideia de quanto”.

As herdeiras disseram que esperam conseguir manter o legado deixado pelo pai no SBT: “Vamos nos esforçar e trabalhar para levar a vocês alegria, informação e entretenimento do mesmo jeito que [ele] sempre levou. Que a essência dele permaneça no SBT e que o SBT continue sendo feito por e para os brasileiros”.

As seis filhas de Silvio Santos ainda falaram que se sentem abraçadas pelos brasileiros: “Queremos aqui mandar o nosso abraço, ratificamos nossos laços de gratidão a cada um de vocês”, afirmaram as filhas do apresentador, que foi enterrado na manhã de domingo (18).