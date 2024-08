Haverá ‘Mulher-Gato 2′? Halle Berry mostrou entusiasmo em dirigir a sequência do polêmico filme

Durante uma recente entrevista no ‘The Tonight Show’ com Jimmy Fallon, a renomada atriz Halle Berry manifestou seu interesse e entusiasmo em dirigir uma sequência do infame filme de super-heróis ‘Mulher-Gato’.

Apesar da recepção negativa que o filme teve em 2004, Berry manteve uma atitude positiva e desafiadora em relação ao projeto, expressando seu prazer em interpretar este icônico personagem.

Mesmo tendo sido premiada com um Framboesa de Ouro por sua atuação em ‘Mulher-Gato’, Berry expressou abertamente seu apreço pelo papel, mesmo diante das críticas severas recebidas.

A atriz mencionou: "O que me alegra é que as crianças o tenham encontrado agora na Internet e adorem. Então é muito reivindicativo. Porque agora dizem que é ótimo e que diabos estava acontecendo com todo mundo".

A ideia de uma sequência de ‘Mulher-Gato” dirigida por Halle tem despertado um notável interesse e entusiasmo entre seus seguidores e a comunidade cinematográfica em geral.

Berry, que recentemente estreou na direção com o drama de luta ‘Bruised’ na Netflix, vê nesta oportunidade a possibilidade de redimir a história da mulher-gato e oferecer uma nova perspectiva ao personagem, o que poderia ser um emocionante novo capítulo em sua carreira.

Visão de Halle

De acordo com os relatórios da Variety, Berry expressou seu desejo de dirigir uma nova versão de ‘Mulher-Gato’ com uma narrativa mais inclusiva e emocionante.

A sua proposta inclui explorar uma abordagem em que a ‘Mulher-Gato’ não apenas resgata mulheres, como foi retratado no filme original, mas assume um papel mais amplo e heroico ao salvar o mundo, semelhante a outros super-heróis masculinos, o que poderia dar um toque inovador e atual ao personagem.

Este possível retorno de Berry como diretora de um novo filme de ‘Mulher-Gato’ fez com que muitos fãs aumentassem suas expectativas em relação a esse personagem.