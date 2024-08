Quem é Justin Baldoni, o ator que incomodou Blake Lively e todo o set em “É Assim Que Acaba”?

Justin Baldoni, conhecido por seu papel em “Jane the Virgin” e seu trabalho como diretor em filmes como “Five Feet Apart”, está no centro de uma polêmica que abalou as filmagens de “É Assim Que Acaba”, a aguardada adaptação cinematográfica do romance de Colleen Hoover, estrelado por Blake Lively.

ANÚNCIO

Apesar de sua imagem pública como defensor da nova masculinidade, seu comportamento no set gerou controvérsia, especialmente em seu relacionamento com Blake Lively. Rumores sugerem que as diferenças criativas entre eles foram a principal causa da tensão no set.

Hollywood está cheio de rumores

Lively, que interpreta Lily Bloom no filme, não só teve um papel principal, mas também participou ativamente na produção. De acordo com várias fontes, as discussões entre Lively e Baldoni centraram-se em como a pós-produção deveria ser feita, chegando ao ponto em que houve duas versões diferentes do filme.

Últimas Notícias ANÚNCIO