Os 5 melhores filmes baseados em um livro que foram lançados este ano de 2024, perfeitos para uma maratona

Com cada novo ano, o cinema se renova com uma infinidade de lançamentos, oferecendo comédias, dramas e até terror, mas sempre há um lugar especial para adaptações cinematográficas baseadas em livros. Em 2024, vários filmes chegaram às telonas, entrelaçando-se com histórias literárias que cativaram milhares ao redor do mundo.

ANÚNCIO

Argylle - O Superespião

Argylle - O Superespião | Cloudy Productions (Cortesía)

Este filme combina a estreia cinematográfica de Dua Lipa com uma trama cheia de intriga. O filme é baseado no romance homônimo da enigmática autora Elly Conway, cuja identidade tem gerado rumores e teorias. A história segue Argylle, um agente secreto com um passado misterioso que o leva a uma trama internacional cheia de perseguições. Assista no Apple TV.

O Astronauta

Estreado em 23 de fevereiro, apresenta Adam Sandler em um papel diferente, onde protagoniza uma aventura no espaço acompanhado por uma companhia peculiar: uma aranha gigante. Adaptada do romance "Spaceman of Bohemia" de Jaroslav Kalfař, o filme propõe uma reflexão sobre a solidão e já está disponível na Netflix.

É Assim Que Acaba

Jenny Slate se junta ao elenco para oferecer momentos encantadores com Blake Lively Sony Pictures Releasing (Sony Pictures Releasing)

Em 2016, It Ends With Us, o livro de Colleen Hoover, tornou-se um dos best sellers do momento. Ele segue a vida de Lily Bloom, uma florista que, graças a uma série de eventos, redescobrirá o significado do amor, e devido à excelente recepção da crítica, acabou de ser lançado nos cinemas com Blake Lively como protagonista.

Observados

Por último, "Observados" é uma adaptação do thriller de fantasia e terror de A. M. Shine. Lançado em 7 de junho de 2024, a história gira em torno de Mina e um grupo de personagens presos em uma floresta sinistra, sendo observados por criaturas misteriosas. Sua tensão e elementos de horror vão te deixar inquieto, embora no momento, ainda não esteja disponível em plataformas de streaming.

Uma Ideia de Você

Cena do filme 'Uma Ideia de Você' | Prime Video (Cortesía de Prime Video)

Este filme conta a história de um romance proibido entre uma curadora de arte e uma jovem estrela, capturando o núcleo dos relacionamentos modernos. Baseado no livro de Robinne Lee de 2017, “The Idea of You” se destaca por oferecer uma perspectiva fresca sobre o amor e a ambição. Anne Hathaway brilha nesta produção, que pode ser vista no Prime Video.