Morre Alain Delon, a lenda do cinema francês

O lendário ator francês Alain Delon, reconhecido por sua imponente presença na tela e sua influência no cinema europeu, faleceu aos 88 anos em sua casa em Douchy, França, em 18 de agosto de 2024. Delon, que participou de mais de 80 filmes ao longo de seis décadas, é lembrado por suas icônicas atuações em filmes como “Le Samouraï” e “O Leopardo”. Nascido em 1935, sua vida foi marcada por uma infância difícil e uma carreira que o levou ao estrelato internacional.

Para alguns, ele foi o homem mais sexy do século XX, incorporando perfeitamente os assassinos impecáveis e frios como gelo que popularizaram os filmes da nova onda dos anos sessenta. Para outros, o homem que frequentemente se referia a si mesmo em terceira pessoa e que admitiu ter dado um tapa em uma mulher, era um machista egoísta. As feministas ficaram horrorizadas quando o Festival de Cinema de Cannes lhe concedeu um prêmio pela carreira em 2019.

A sua combinação de um rosto angelical com uma aura de perigo tornou-se irresistível para uma longa lista de atrizes que se apaixonaram por ele. Em uma nota dirigida a Delon por ocasião de seu 80º aniversário, Brigitte Bardot, também ícone dos anos sessenta e uma de suas amigas mais antigas, descreveu-o como "uma águia com duas cabeças... a melhor e a pior".

A lenda de Delon começou em 1960, interpretando jovens atraentes e assassinos enigmáticos em filmes como 'Plein Soleil' - mais tarde refilmado como 'O Talentoso Sr. Ripley' - e 'O Leopardo', de Luchino Visconti. Com sua impressionante interpretação do assassino silencioso em 'O Samurai' (1967) de Jean-Pierre Melville, ele estabeleceu as bases para um dos clichês favoritos de Hollywood: o assassino de aluguel misterioso e cerebral. Diretores como Martin Scorsese, Quentin Tarantino e John Woo reconhecem a profunda influência que Delon teve na construção desse arquétipo.

No entanto, a sua vida foi marcada por escândalos e tragédias. Muitos dos seus relacionamentos terminaram em desastre, como o seu longo e tumultuado relacionamento com a atriz alemã Romy Schneider, com quem protagonizou 'A Piscina' (1969). Schneider, a quem Delon chamava de "o amor da minha vida", foi encontrada morta aos 43 anos, menos de um ano depois da morte do seu filho num estranho acidente. A causa oficial da sua morte foi uma parada cardíaca.

A grande paixão de Delon

Enquanto vivia sua "grande paixão" com Schneider, Delon supostamente teve um filho com a cantora Nico, membro do Velvet Underground. Embora Delon sempre tenha negado ser o pai, sua mãe criou a criança, Ari Boulogne, que até sua morte em 2023, aos 60 anos, insistiu em ser seu filho, com uma notável semelhança física.

"Costumava dizer Delon: 'Fui programado para o sucesso, não para a felicidade. As duas coisas não andam juntas'. Ele afirmava ter se definido sempre através das mulheres. Alegava ter encontrado motivação para ser quem era através do olhar de sua primeira esposa, Nathalie, de Romy Schneider, de Mireille Darc, sua companheira por muitos anos, e da mãe de seus filhos, Rosalie van Breemen."

Romy Schneider e Alain Delon: Foto: Getty Images

No entanto, dois de seus filhos o acusaram de violência doméstica, com um deles alegando que Delon havia quebrado oito costelas e o nariz de sua mãe em duas ocasiões. Delon negou essas acusações, embora tenha admitido ter dado tapas em mulheres que o atacavam.

A sua própria infância foi problemática; a mãe dele o internou em um orfanato por um tempo. Como soldado adolescente, ele lutou na guerra da Indochina antes de ser dispensado desonrosamente por roubo.

Apesar das controvérsias, o historiador de cinema Jean-Michel Frodon afirmou que nenhum outro ator francês nos últimos cinquenta anos teve a mesma presença na tela. O ator Vincent Lindon, vencedor do prêmio de melhor ator em Cannes em 2015, descreveu a aparência de Delon como "hipnotizante": "Você pode olhar fotos dele por horas", disse à AFP.

Delon, apesar de sua enorme popularidade na China e no Japão, nunca fez uma verdadeira transição para Hollywood, embora seus fãs na Ásia impulsionaram as vendas de sua marca de perfumes.

A sua vida privada, igualmente complicada, manteve-o nas manchetes. Ele foi preso em 1968 depois que seu ex-segurança, Stevan Markovic, foi encontrado morto com um tiro no pescoço. A polícia suspeitava que Markovic tinha tido um caso com Nathalie, a esposa de Delon, em um caso que chamou a atenção do país inteiro. Embora o caso tenha permanecido sem solução, um dos amigos gângsteres de Delon passou um ano na prisão antes de ser libertado.

Foto: Google

Delon se retirou do cinema por volta do ano 2000, aparecendo principalmente na televisão, embora tenha voltado às telonas para interpretar Júlio César em um filme de 'Astérix' em 2008. Nos últimos anos, ele se tornou uma figura polarizadora por seu apoio ao ultradireitista Frente Nacional (rebatizado como Agrupação Nacional) e sua relação próxima com Jean-Marie Le Pen.

Em 2019, ele sofreu um derrame e desde então raramente deixou sua propriedade em Loiret, França. À medida que sua saúde se deteriorava, seus três filhos iniciaram uma guerra aberta pela herança. Primeiro, Anthony, Anouchka e Alain-Fabien acusaram a sua companheira japonesa e antiga cuidadora, Hiromi Rollin, de tentar se aproveitar de seu pai. Com o caso sendo rejeitado, os irmãos se enfrentaram em janeiro de 2024, quando Anthony acusou Anouchka, a filha favorita, de se aproveitar de seu pai “enfraquecido”. Delon, por meio de um advogado, anunciou que iria denunciar seu filho à polícia.