Kylie Jenner celebrou um luxuoso aniversário em um iate e essas fotos deixaram os fãs sem fôlego

A família Kardashian-Jenner é conhecida por organizar festas espetaculares e o aniversário de Kylie Jenner não foi exceção. Ao completar 27 anos, a mais jovem do clã comemorou em grande estilo a bordo de um luxuoso iate nas Bahamas.

ANÚNCIO

Este evento não só impressionou pela sua opulência, mas também pelos momentos memoráveis compartilhados nas redes sociais que causaram comoção em seus mais de 300 milhões de seguidores, recebendo quase 4 milhões de curtidas.

Assim foi o ostentoso aniversário de Kylie Jenner em um iate

Kylie Jenner usou o seu Instagram para partilhar um carrossel de imagens que capturaram a essência da sua celebração. “O melhor aniversário de todos os tempos?”, escreveu a influenciadora que deslumbrou os seus seguidores com instantâneos que mostravam as impressionantes decorações do iate e a companhia do seu círculo mais próximo.

Kylie Jenner comemorou seu aniversário em um iate | Instagram (@kyliejenner/Instagram)

Entre as fotos, destacou-se uma bela imagem do iate navegando ao pôr do sol, a experiência gastronômica de luxo e diversão que viveu ao lado de seus entes queridos. Na verdade, até posou ao lado de sua amiga Anastasia Karanikolaou, desfrutando de uma animada partida de pôquer.

Ela desfrutou de um banquete com seus entes queridos | Instagram (@kyliejenner/Instagram)

Além disso, não faltou o seu pequeno, Air, que foi imortalizado em uma imagem adorável, inclinando-se sobre a mesa para provar um delicioso bolo. Seu aniversário não foi apenas um evento luxuoso, mas também um momento familiar compartilhado em um ambiente acolhedor.

A mais nova do clã completou 27 anos | Instagram (@kyliejenner/Instagram)

Este ano, a presença de Timothée Chalamet, seu namorado, adicionou ainda mais emoção à celebração. Foi possível vê-los juntos desembarcando de um jato particular depois de passarem um tempo no iate.

O casal manteve seu relacionamento na esfera privada, evitando os rumores que às vezes surgem sobre sua separação, por isso não apareceu no carrossel oficial. No entanto, após a festa, os fãs perceberam um detalhe intrigante em uma das selfies que Kylie publicou, onde uma figura borrada com uma roupa semelhante à de Chalamet parecia estar aparecendo ao fundo.