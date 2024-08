Como duas gotas de água! Ela é a atriz que interpreta a versão jovem de Blake Lively em ‘É Assim Que Acaba’

Blake Lively continua dando muito o que falar em meio à emoção por seu novo filme “É Assim Que Acaba” (“It Ends With Us”), que é baseado no livro homônimo de Colleen Hoover e retrata uma exploração profunda e emocionante das complexidades do trauma e dos relacionamentos abusivos.

Segundo informações divulgadas, o filme dirigido por Justin Baldoni arrecadou US$24 milhões (incluindo 7 milhões de pré-estreias), o que o posiciona como um dos mais bem-sucedidos no momento.

Lively interpreta a Lily Bloom, uma jovem amante de flores que enfrenta um passado familiar doloroso enquanto busca amor no presente. Tanto o diretor quanto a roteirista Christy Hall conseguiram capturar de forma eficaz a luta interna de Lily enquanto navega entre seu relacionamento com o encantador neurocirurgião Ryle Kincaid (interpretado pelo próprio Baldoni) e seu primeiro amor, Atlas.

Alguém que entrou na conversa é a atriz que interpreta Lily em sua versão jovem pela incrível semelhança que tem com Blake Lively.

Ela é Isabela Ferrer, a atriz que surpreendeu por ser idêntica a Blake Lively

Encontrar um ator que consiga capturar a essência de outro é um desafio monumental, mas quando é alcançado, o resultado pode ser verdadeiramente extraordinário. Um exemplo notável desse fenômeno é a escolha de Isabela Ferrer para interpretar a versão jovem de Blake Lively no filme "É Assim Que Acaba".

Ferrer não só tem sido elogiada por sua impressionante semelhança física com Lively, mas também por sua habilidade em refletir as sutilezas emocionais do personagem, criando uma conexão genuína entre as duas gerações do mesmo papel.

Blake Lively, em uma recente conversa com o Hollywood Reporter, compartilhou seu entusiasmo sobre a escolha de Ferrer. “Nós pensamos: ‘Isso é loucura’. Havia outras grandes atrizes que deram grandes performances, mas não havia ninguém como ela”.

A atriz expressou que, no momento das audições, foi impossível ignorar a incrível semelhança entre ela e Ferrer. "Mesmo que não atuasse de forma semelhante a mim ou não falasse de forma semelhante ou tivesse gestos semelhantes ou se parecesse comigo ou tivesse a mesma pinta, sua atuação era tão forte, seu coração era tão forte", acrescentou.

Por sua vez, Isabela comentou: "Eu sabia o quão importante este filme era e o quão importante é a Colleen. Além disso, que belo elogio dizer: 'Você poderia interpretar a jovem Blake Lively?'. Esse é o maior elogio que já recebi em toda a minha vida", mencionou.

Esta afirmação destaca a importância de Ferrer no filme e como seu desempenho não se baseia apenas em uma mera semelhança física, mas também em uma profunda conexão emocional com o personagem. Ferrer demonstrou que, apesar de não replicar cada gesto e nuance de Lively, sua interpretação captura de forma impressionante a essência do personagem.

Isabela tem 24 anos e esta é relativamente sua primeira experiência em um projeto tão grande. Ela frequentou a Escola de Arte Dramática da Carnegie Mellon, onde tocou música de jazz ao vivo, participou de curtas-metragens estudantis e produziu peças de teatro. Ela se formou em 2022 e também estudou no exterior na Arthaus em Berlim, focando em teatro físico e imaginativo.

“É Assim Que Acaba”, um filme que convida a uma reflexão importante

Na história, Lily deve encontrar forças para tomar decisões difíceis Sony Pictures Releasing (Sony Pictures Releasing)

O recente lançamento de "É Assim Que Acaba", uma adaptação cinematográfica do romance de Colleen Hoover, gerou uma resposta mista, porém significativa. O filme explora temas complexos como abuso e o impacto dos traumas do passado nos relacionamentos atuais. Através de sua protagonista, Lily Bloom, o filme nos confronta com a dura realidade do ciclo de abuso, um tema que tem gerado debate sobre se a história romantiza ou representa fielmente a experiência de ser vítima.

Isabela Ferrer, no seu papel como a versão jovem de Blake Lively, torna-se uma peça-chave nesta adaptação, oferecendo uma atuação que não só honra o legado do livro, mas também adiciona uma camada de autenticidade emocional à narrativa.