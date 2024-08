Usher recebe o prêmio pelo conjunto da obra no BET Awards no domingo, 30 de junho de 2024, no Peacock Theatre em Los Angeles

O famoso cantor Usher, de 45 anos, foi obrigado a adiar uma série de shows adicionais devido a uma lesão no pescoço que sofreu durante os ensaios de sua tão aguardada turnê. Apenas um dia após anunciar o adiamento de seu primeiro show, Usher informou aos seus seguidores que teria que adiar mais duas apresentações, programadas para sexta-feira, 16 de agosto, e sábado, 17 de agosto, a fim de se recuperar completamente.

ANÚNCIO

Num extenso comunicado publicado em sua conta do Instagram na quinta-feira, 15 de agosto, Usher explicou a situação e lamentou os inconvenientes que isso poderia causar aos seus fãs. "No início desta semana, machuquei o pescoço enquanto ensaiava para oferecer aos meus fãs o melhor show do USHER de todos os tempos", escreveu. "Minha esperança era que, com terapia física e tratamento médico, pudesse superar a lesão e estar pronto para a noite de abertura. Infelizmente, a lesão ainda não cicatrizou, e meus médicos me ordenaram a não realizar nenhum show esta semana", continuou.

Usher tem uma lesão no pescoço e adiou vários shows

Usher, que ganhou oito prêmios Grammy ao longo de sua carreira, assegurou aos seus seguidores que está a caminho de uma recuperação rápida e prometeu que voltará com a mesma energia e paixão que sempre o caracterizaram. A notícia de sua lesão gerou preocupação entre seus fãs, que estavam ansiosos pelo início de sua turnê, mas a saúde do artista é sua principal prioridade.

Apesar deste contratempo, Usher continuou com outros projetos importantes. Poucos dias após anunciar o adiamento de seus shows, ele lançou seu nono álbum de estúdio, intitulado ‘Coming Home’, e impressionou a audiência com uma apresentação no show do intervalo do Super Bowl LVIII. Este novo álbum foi recebido com entusiasmo e demonstrou que, apesar da adversidade, Usher continua sendo uma força dominante na música.

Além disso, Usher está se preparando para o lançamento de seu filme de concerto ‘USHER: RENDEZVOUS IN PARIS’, que será exibido em cerca de 2.000 cinemas ao redor do mundo entre os dias 12 e 15 de setembro. “Paris foi uma experiência especial para mim como artista e para meus fãs. Espero que aqueles que não puderam estar presentes tenham a oportunidade de experimentar o quão especial foi”, disse Usher em um comunicado de imprensa. Embora a recuperação de sua lesão vá demorar um pouco mais, Usher continua comprometido com seus fãs e em oferecer o melhor de sua música e talento.