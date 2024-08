Quatro suspeitos foram presos pelo assassinato de Johnny Wactor, ator de ‘General Hospital’

A quase três meses do trágico assassinato de Johnny Wactor, ator de ‘General Hospital’, a Polícia de Los Angeles (LAPD) prendeu quatro suspeitos em relação à sua morte. Wactor, de 37 anos, foi baleado em 25 de maio enquanto tentava proteger uma colega durante um assalto no centro de Los Angeles. O LAPD confirmou em um comunicado que em 15 de agosto, após executar vários mandados de busca em diferentes pontos de Los Angeles, os supostos responsáveis pelo assassinato foram capturados.

Os detidos foram identificados como Robert Barceleau, de 18 anos, residente de Huntington Park; Frank Olano, de 22 anos, de Inglewood; e Leonel Gutierrez e Sergio Estrada, ambos de 18 anos e residentes do condado de Los Angeles. Todos eles enfrentam acusações de assassinato. O incidente ocorreu quando Wactor e uma colega, depois de terminarem seu turno em um bar no centro de Los Angeles, estavam a caminho de seus veículos na madrugada de 25 de maio.

De acordo com Grant Wactor, irmão do ator, Johnny tentou proteger sua parceira quando se depararam com os ladrões, que estavam roubando o conversor catalítico de seu veículo. "Johnny não os confrontou nem tentou detê-los, simplesmente tentou desescalar a situação recuando", relatou Grant. No entanto, Wactor levou um tiro no peito, que o matou instantaneamente.

Em 4 de agosto, o LAPD havia divulgado imagens dos suspeitos e do veículo que estavam usando, um Infiniti Q50 preto roubado, o que facilitou a identificação e captura dos envolvidos. A investigação continua, mas as autoridades consideram que essas prisões são um avanço significativo na resolução do caso.

A morte de Johnny Wactor chocou sua família, amigos e a comunidade do entretenimento. Desde então, uma campanha do GoFundMe criada para apoiar sua família arrecadou mais de US$ 144 mil, um testemunho do apreço e respeito que muitos tinham por ele. Seu agente, David Shaul, lembrou Johnny como um ser humano extraordinário e um ator comprometido com seu trabalho.

“Johnny não era apenas um ator talentoso, mas também uma pessoa de grande integridade moral, um exemplo para todos que o conheceram”, disse Shaul. Wactor era conhecido por seu papel como Brando Corbin em General Hospital, e também fez aparições em séries como ‘Army Wives’, ‘NCIS’, ‘Westworld’ e ‘Criminal Minds’.