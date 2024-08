Por que o Chris Hemsworth passou seu aniversário sozinho? Assim ele o celebrou e enviou uma mensagem poderosa

Um dos atores mais talentosos e bonitos de Hollywood soprou as velinhas ontem, domingo, 11 de agosto, para celebrar mais um ano de vida. Estamos falando de Chris Hemsworth, que completou 41 anos, mas comemorou de uma forma muito inesperada, tanto para ele quanto para muitos.

Quando se trata de aniversários, todos esperamos celebrar ao lado das pessoas que mais amamos, reunindo-se para nos lembrar do quanto também somos especiais para eles. Por isso, passar esse dia sozinho é considerado "o mais triste" que nos pode acontecer.

Bem, isso foi exatamente o que aconteceu com Chris, que não teve ninguém por perto para cantar “Parabéns pra Você”, receber abraços e carinhos ao começar o dia. O ator publicou em sua conta do Instagram alguns stories com as mensagens carinhosas que recebeu de seus entes queridos durante todo o domingo.

Claro, sua esposa, a atriz espanhola Elsa Pataky, dedicou a ele uma mensagem curta e bonita em seu Instagram, acompanhada por algumas fotos inéditas deles como casal nos últimos 14 anos. “Feliz aniversário para o marido e pai mais engraçado do mundo @chrishemsworth. A vida é muito melhor quando rimos juntos”, dedicou Pataky.

No entanto, nesta segunda-feira, 12 de agosto, Hemsworth compartilhou um reel emocionante. Foi um vídeo em que ele está sozinho em casa e colocou a legenda: “Obrigado por todo o amor de aniversário. Um brinde a mais uma volta ao redor do sol ☀️”.

No vídeo, ele afirmou: "Só queria agradecer por tudo no meu aniversário. Adorei todos os seus desejos. Não tirei nenhuma foto ontem. Então fui e comprei um bolo e pensei em fazer uma pequena celebração privada. Também comprei champanhe e flores. A cada dia que passa, o círculo das pessoas que você ama diminui mais e mais, por isso estou sozinho, mas não há com o que se preocupar porque, como disse, comprei um pequeno bolo, uma champanhe borbulhante e flores coloridas. Obrigado. Feliz aniversário, Chris".

Por que celebrou seu aniversário sem sua família?

O ator esteve sozinho, sem sua esposa e seus três filhos, por um motivo muito poderoso e que não se trata de uma separação, mas sim porque Elsa retomou sua carreira e agora está filmando uma série em sua Espanha natal, onde Chris também esteve por um tempo com eles em sua casa espanhola, mas teve que partir devido a compromissos de trabalho.

Pataky faz parte do elenco da nova série "Matices", ao lado de Luis Tosar, Maxi Iglesias, Raúl Prieto, entre outros. E se você estiver perto de Salamanca agora, poderá vê-la até mesmo aproveitando uma tuna, afirmou o portal Glamour.

“A artista de 48 anos escreveu recentemente: ‘Que felicidade estar filmando novamente na Espanha com um elenco tão incrível!’ Ela está gravando em Salamanca e Zamora. Também compartilhou no Instagram que está ‘trabalhando, treinando duro e aproveitando a Espanha’, onde ficará até o final do verão, aproximadamente por mais um mês.”