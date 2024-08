Não gostaram? Príncipe William recebe apelido ‘terrível’ após mudança de visual abrupta

A mudança de visual do príncipe William lhe teria custado um polêmico adjetivo por parte da imprensa britânica

No passado dia 11 de agosto, o príncipe William e Kate Middleton fizeram uma nova aparição nas redes sociais para felicitar a equipe da Grã-Bretanha pelo seu desempenho nos Jogos Olímpicos de 2024, após uma cerimônia de encerramento que causou sensação graças à aparição de Tom Cruise e um concerto inesquecível que incluiu a participação de Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish e Snoop Dogg, mostrando um pouco do que se pode esperar em 2028 com Los Angeles como sede.

Quase sempre, quem rouba a cena é Kate Middleton, no entanto, foi o Príncipe de Gales quem chamou a atenção por um momento ao aparecer com uma mudança de visual que surpreendeu muitos e fez lembrar outros tempos em que conquistava suspiros em sua juventude, pois, o filho de Lady Di apareceu com nada menos que barba.

Os internautas não demoraram muito a afirmar que esta mudança ficava bem ao príncipe, e até o tornava mais atraente, suplicando-lhe que não a tirasse, além de ser apropriada para a sua idade: “Agora entendo por que não foram aos Jogos Olímpicos. A princesa Catherine viu o príncipe William de barba e disse: ‘Não quero compartilhar você com ninguém assim, e não quero que a tire, então não vamos’. E não posso culpá-la por isso”, leu-se num comentário divertido feito por um usuário de ‘X’.