Filha de Silvio Santos, Silvia Abravanel publicou homenagem ao apresentador no Dia dos Pais

Uma publicação feita por Silvia Abravanel em suas redes sociais homenageou o comunicador Silvio Santos no Dia dos Pais, celebrado em 11 de agosto. Após a confirmação da morte de Silvio Santos, a publicação foi fixada em local de destaque no perfil da comunicadora, que não fez publicações a respeito da morte do pai. O apresentador faleceu na madrugada deste sábado, dia 17 de agosto, e virtude de complicações da H1N1.

Com um texto e um vídeo relembrando parte da história de Silvio, a filha fez questão de homenagear o apresentador como pai e avô. Além de imagens dos dois em momentos de descontração, a publicação também é repleta de momentos entre pai e filha na frente das câmeras do SBT.

“Meu paizinho, meu herói, meu melhor amigo. Quero que, neste Dia dos Pais, você se sinta abraçado com todo amor, carinho e gratidão por mim e pelas suas netas Luana e Amanda. Obrigada por ter feito de mim não só a mulher que sou, mas o ser humano guerreiro, o ser humano digno, de caráter honesto, o ser humano que é grato a tudo que vem de Deus, o ser humano que valoriza a vida e as dádivas de Deus a cada momento; na vida pessoal e profissional.”

“O ser humano que valoriza seu próximo, assim como você sempre respeitou cada pessoa que passou pelo seu caminho e fez de você o grande homem que és. Pai, muito obrigado por ter sempre estado ao meu lado em tudo, sempre me apoiando e me dando conselhos para eu melhorar das minhas falhas e meus erros! Hoje é o seu dia e que Deus te abençoe por ser o melhor pai e avô que Ele poderia me dar; o melhor de todos”.

Famosos e anônimos lamentaram a morte de Silvio nos comentários

Após o anúncio da morte de Silvio Santos, a publicação feita por Silvia no dia dos pais recebeu diversos comentários de pessoas prestando suas homenagens ao comunicador e estendendo seus sentimentos à família.

“Ao mesmo tempo que foi um dos mais importantes, foi um dos mais humildes”, escreveu uma seguidora, ao que outros comentaram com mensagens de corações e mãos em oração.

“Meus mais sinceros sentimentos amiga. Te amo para sempre e DiGrátis viu... Se precisar de um ombro amigo sempre estou e estarei aqui... Deus sabe de todas as coisas e para tudo Ele tem um propósito... Estamos em oração”, escreveu a cantora Simone do grupo Fat Family