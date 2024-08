Ele não quer ser um nepo baby! Esta é a vida humilde que Shiloh Jolie quer, apesar de ter pais famosos

Os filhos de Angelina Jolie e Brad Pitt, demonstraram que, apesar de terem pais milionários e famosos, lutam pelo que querem e não são arrogantes.

Cada um está fazendo o que gosta e, embora claramente contem com o apoio e ajuda de sua mãe, demonstram ser bons no que fazem, como Vivienne, Zahara e Pax, que estão trabalhando nos bastidores na direção e produção de alguns filmes com sua mãe.

Por sua vez, Shiloh não escolheu nada relacionado ao mundo do cinema e, pelo contrário, quer uma vida tranquila e simples, como deixou claro recentemente.

Esta é a vida humilde que Shiloh Jolie deseja, apesar de ter pais famosos

Shiloh Jolie Pitt, filha de Angelina Jolie e Brad Pitt, que recentemente anunciou que removeria o sobrenome de seu pai, revelando a má relação que têm, afirmou que não quer ser uma "nepo baby".

Este termo é dado aos filhos de celebridades que tiveram sucesso em carreiras semelhantes às de seus pais famosos, que afirmam terem chegado onde estão por serem "filhos de", mas a filha dos atores deixou claro que isso não é o que ela quer, além de não achar "legal".

Uma fonte disse à revista Life & Style que a jovem quer ganhar seu próprio dinheiro e lutar pelo que quer.

“Os filhos de Brad e Angelina são muito humildes em relação às suas origens. Eles querem ganhar seu próprio dinheiro. Shiloh não tem ideia do que é realmente lutar, mas não acha legal ser uma criança rica”, assegurou a fonte.

A jovem quer ser uma bailarina profissional na cidade de Nova York e ter sucesso nisso, pois é o que a apaixona e há anos ela está fazendo aulas.

“A fonte disse: “Ela quer estudar dança e viver em um apartamento simples com um grupo de crianças da mesma idade. Isso é o que sua mãe fez quando era jovem. Em muitos aspectos, ela e Angelina são muito parecidas”.”

Além disso, a jovem não tem interesse em comprar roupas ou bolsas de marcas luxuosas, e na verdade, ela se incomoda quando as pessoas fazem isso.

"A Shiloh fica desgostosa com as pessoas que gastam seu dinheiro em bolsas de grife quando há pessoas passando fome. Ela acha isso totalmente de mau gosto. Quase nunca gasta dinheiro consigo mesma. Ela usa roupas de segunda mão e compraria felizmente em lojas de segunda mão o tempo todo se não se preocupasse em ser reconhecida", destacou a fonte.

E isso é algo que foi comprovado, já que a jovem sempre usa roupas simples e foi vista comprando roupas em segunda mão, mostrando que é o que menos importa para ela e dando uma grande lição.