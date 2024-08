“Doutor, eu não me engano, meu coração é corinthiano”: relembre músicas e marchinhas de Silvio Santos

Morreu na madrugada deste sábado, 17 de agosto, o apresentador e empresário Silvio Santos. Aos 93 anos, Silvio estava internado desde o início do mês no Hospital Albert Einstein e faleceu em decorrência de uma broncopneumonia, complicação registrada após uma infecção por H1N1.

Além de uma carreira de sucesso como comunicador, a mente por trás do SBT também teve uma carreira musical de sucesso. Conforme publicado pelo Estadão, Silvio gravou aproximadamente 135 músicas gravadas em 4 LPs. As canções, que em sua maioria são marchinhas de carnaval, transmitem o espírito irreverente do apresentador e até mesmo algumas de suas paixões, como o Corinthians.

Foi na voz de Silvio que a frase “Doutor, eu não me engano, meu coração é corinthiano”, parte da música Transplante Corinthiano, ficou conhecida e atravessou gerações. A composição, datada de 1968, foi feita por Manoel Ferreira, Ruth Amaral e Gentil Junior.

O clube, inclusive, se manifestou nas redes sociais com uma publicação em homenagem ao comunicador, e lembrou a música eternizada por Silvio.

“O Corinthians lamenta com pesar a morte de Senor Abravanel, o Silvio santos, aos 93 anos. Um dos maiores apresentadores da história do Brasil, Silvio Santos comandou os domingos do SBT por muitas décadas. Sempre irreverente, Silvio nunca escondeu sua paixão pelo Timão. Doutor, eu não me engano, meu coração é corinthiano”.

“A pipa do vovô não sobe mais”

Outra música eternizada na voz do apresentador foi a marchinha de carnaval bem-humorada “A Pipa do Vovô”. Composta por Manoel Ferreira e Ruth Amaral, a marchinha foi sucesso na década de 1980.

Ainda hoje, o refrão é relembrado por diversas gerações: “A pipa do vovô não sobe mais. A pipa do vovô não sobe mais. Apesar de fazer muita força, o vovô foi passado pra trás”.

Relembre a música icônica: