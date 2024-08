Chaves, Casa dos Artistas, Chiquititas...Silvio Santos tinha faro aguçado para fazer sucesso

Morto neste sábado, após lutar contra uma broncopneumonia causada pela gripe H1N1, o apresentador Silvio Santos não foi apenas um dos maiores apresentadores da TV brasileira, mas era um empresário com faro afinado para o sucesso, fato que manteve o SBT como a segunda maior rede de televisão do país por décadas.

Um exemplo claro de sua capacidade de se antecipar aos concorrentes foi o lançamento da Casa dos Artistas, o primeiro reality show da TV brasileira, em 2001. Somente em 2002 a principal concorrente de Sílvio, a Rede Globo, lançaria o Big Brother Brasil, maior sucesso da TV brasileira. No ano do lançamento, a Casa dos Artistas chegou a marcar 54 pontos de audiência, o maior pico da história do canal de Sílvio.

E quem não se lembra do menino que morava no barril, o Chaves, sucesso da TV mexicana que Sílvio comprou e transmitiu por mais de 30 anos no SBT e acabou sendo um dos maiores sucessos de audiência do canal, chegando a bater a audiência da Globo no horário? O seriado infanto-juvenil dublado chegava a marcar 36 pontos de audiência, quando no mesmo horário a Rede Globo dava cerca de 30 pontos.

O SBT apostou em telenovelas próprias, como Carrossel e Chiquititas, esta última escrita por sua esposa, ìris Abravanel, inspirada na novela argentina do mesmo nome. Escrita para o público infantil, Chiquititas foi sucesso imediato de audiência, chegando a atingir 18 pontos no Ibope, ou seja, cerca de 6 milhões de telespectadores, muito longe da Globo, que chegava a 40% de ibope com suas novelas, mas uma marca respeitável para um canal sem tradição noveleira.