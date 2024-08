Amigos de J.Lo teriam feito um aviso contundente sobre Ben Affleck e ela não deu ouvidos

A relação entre Jennifer Lopez e Ben Affleck tem sido um turbilhão de emoções e especulações desde o reencontro e subsequente casamento em 2021. O casal, que havia sido um dos mais queridos do início dos anos 2000, voltou a ser destaque com sua segunda chance romântica. No entanto, esta nova fase tem sido marcada por uma montanha-russa de desafios e uma atenção constante da mídia que tem testado sua estabilidade.

O reencontro de Lopez e Affleck foi recebido com entusiasmo por muitos, mas também com uma grande dose de ceticismo. A história de seu relacionamento original, que se desenrolou entre 2002 e 2004, foi cheia de intensidade e drama, culminando em uma separação que deixou seus seguidores com um sentimento de nostalgia. Anos depois, quando decidiram retomar seu relacionamento e se casar em 2021, o mundo observou com uma mistura de admiração e curiosidade.

As celebridades não estavam juntas no segundo aniversário de casamento

No entanto, a pressão sobre o casal aumentou devido à história pessoal da chamada Diva do Bronx, que inclui vários casamentos e relacionamentos fracassados. Essa percepção foi exacerbada pelo perfil público de Affleck, que também teve seus próprios altos e baixos na vida pessoal e profissional.

Agora, o recente aumento nos rumores sobre um possível divórcio tem agitado ainda mais a situação do casal que, segundo se sabe, já teria tomado medidas legais para formalizar a separação.

Amigos de J.Lo não queriam Ben Affleck

A cantora estaria começando a dar seu próximo passo em meio à crise com Ben Affleck

O amor entre Jennifer Lopez e Ben Affleck parece ter terminado e, de acordo com relatos de fontes próximas, a percepção do ator dentro do círculo íntimo da cantora tem sido tudo menos positiva. Alega-se que o comportamento de Affleck tem sido um ponto importante de discórdia, com alguns até o descrevendo de forma bastante dura, chamando-o de "um grosseirão".

Estes comentários refletem uma crescente tensão e descontentamento em relação a Affleck. Enquanto os detalhes sobre o estado atual de seu relacionamento continuam se desenvolvendo, esta nova onda de críticas adiciona uma camada adicional à complicada narrativa do casal.

De acordo com o Page Six, alguns dos amigos próximos de Jennifer Lopez nunca simpatizaram com Ben Affleck, desde que começaram e terminaram seu relacionamento há mais de duas décadas. Entre eles está o empresário de longa data de Lopez, Benny Medina. Seu desprezo por Affleck remonta ao noivado fracassado do casal no início dos anos 2000, conforme revelou uma fonte ao veículo.

“Os dois não se suportam. Eles não se dão bem e ainda há mágoa”, acrescentou a fonte. Jennifer Lopez e seu empresário de longa data, Benny Medina, têm uma relação que é ao mesmo tempo profissional e de profunda confiança. Medina, que desempenhou um papel crucial ao impulsionar Lopez desde sua época como dançarina no programa de esquetes dos anos 90 In Living Color até torná-la uma superestrela global, foi uma figura essencial em sua ascensão à fama. Apesar dessa colaboração próxima, Lopez e Medina seguiram caminhos diferentes em 2003.

Agora, fontes próximas ao casal revelaram que Affleck foi supostamente uma das razões para essa separação. No entanto, a cantora de Jenny From the Block não deixou Medina ir embora e o recontratou em 2004. Essa reconciliação ocorreu poucos anos depois dela terminar seu relacionamento com Affleck pela primeira vez e também cancelar o noivado.

O divórcio mais complicado

A notícia de um possível divórcio levanta várias questões sobre as implicações pessoais e financeiras para ambos. Jennifer Lopez e Ben Affleck, com suas respectivas fortunas e carreiras bem-sucedidas, estão enfrentando uma divisão de bens que pode ser complexa. As discussões sobre quem perderia mais em uma possível separação adicionaram outra camada de especulação ao drama.

Há alguns meses, uma fonte disse à revista Heat Magazine que tudo já estava assinado há algum tempo, mas ainda era necessário fazer o anúncio.

“Então, eles emitirão uma declaração conjunta dizendo que se amam muito e lutaram para que funcionasse, mas não conseguiram”, continuou a fonte. A fonte confirmou que o ex-casal “não conseguiu chegar a um acordo: o que tinham antes se foi e ambos aceitaram”.