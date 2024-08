‘A Liga’: tudo o que você precisa saber sobre o filme de Mark Wahlberg e Halle Berry

Os fãs de filmes de ação e comédia em breve terão um novo título para assistir na Netflix. A plataforma estreará esta semana de agosto sua nova aposta no gênero: A Liga.

Protagonizado pelos atores Mark Wahlberg e Halle Berry, a produção promete conquistar as audiências com uma interessante história sobre espionagem, missões perigosas e amores do colégio.

Quer saber mais sobre o filme antes do seu lançamento? Continue lendo para descobrir tudo o que precisa: desde a data de estreia e sinopse oficial até o elenco principal.

Sobre o que se trata “A Liga”, o novo filme de ação da Netflix?

‘A Liga’ segue um trabalhador da construção em Nova Jersey chamado Mike que é feliz com sua vida simples. Sua rotina muda quando ele se reencontra com seu amor do ensino médio, Roxanne.

No entanto, o reencontro após 25 anos não é uma coincidência. Ela agora trabalha para A Liga, uma agência governamental secreta e heterodoxa, e foi diretamente procurá-lo porque sabe que ele é o homem perfeito para uma missão perigosa das forças de inteligência na Europa.

Mark Wahlberg e Halle Berry em cena do filme 'A Liga' | Netflix / Laura Radford (Laura Radford/Netflix © 2024)

Mike aceita a difícil tarefa e mergulha com sua ex-namorada em um mundo de espiões e perseguições de carro arriscadas, onde as faíscas voarão tanto literalmente quanto romanticamente.

“A Liga faz o trabalho sujo para a CIA e o FBI”, explicou Berry sobre a agência em uma entrevista para a Netflix. “Quando realmente precisa que o trabalho seja feito, chama este grupo de pessoas”.

“São trabalhadores manuais, pessoas comuns que são recrutadas pela Liga para serem treinadas em tiro e em inteligência de combate e armamento tático”, detalhou.

Quem faz parte do elenco?

‘A Liga’ é estrelado por Mark Wahlberg e Halle Berry como Mike e Roxanne, respectivamente. O restante do elenco principal do filme é composto pelas seguintes estrelas:

Mike Colter

Adewale Akinnuoye-Agbaje

Jessica De Gouw

Alice Lee

Jackie Earle Haley

J.K. Simmons

Quando é a estreia de A Liga na Netflix?

A Liga foi lançado mundialmente na Netflix em 16 de agosto de 2024. O filme é dirigido pelo cineasta Julian Farino e escrito por Joe Barton e David Guggenheim.

“A relação de Roxanne e Mike definirá o filme”, revelou Farino à Netflix. “Para mim, até mesmo a ação no filme sempre se tratou de como manter nossos personagens como parte integral das explosões, da diversão e dos jogos”.

Trailer do filme