A atriz que abandonou Brad Pitt por outro galã: tudo aconteceu em uma cerimônia de premiação

Ao longo de sua bem-sucedida carreira em Hollywood, o ator Brad Pitt não apenas conquistou o coração de muitas estrelas, como Jennifer Aniston e Angelina Jolie, mas também enfrentou rejeições no amor.

Na verdade, algo que nem todos sabem é que o vencedor do Oscar foi abandonado por uma colega durante a cerimônia de premiação para ficar com outra celebridade atraente que estava na festa.

Qual atriz deixou Brad Pitt por outro galã?

Trata-se da atriz Christina Applegate. Não está claro como se conheceram, mas ela contou que quando ela protagonizava Married... with Children (1987-1997), ele costumava ir a churrascos em sua casa.

No entanto, não se sabe com certeza se o convite foi recebido dos famosos pais da estrela, a atriz Nancy Priddy e o produtor musical Robert Applegate, ou se Christina foi quem o convidou.

No final das contas, ambos participaram de alguns episódios de 21 Jump Street em 1988. De qualquer forma, os artistas foram vistos como jovens apaixonados por um fotógrafo naquele ano.

Naquela época, ambos estavam começando a despontar em suas carreiras e Pitt estava especialmente longe de ser o rei de Hollywood que todos conhecemos, mas pareciam formar um casal bonito.

No entanto, o romance aparentemente terminou no ano seguinte, depois que Applegate abandonou o namorado por outro homem durante a noite do MTV Video Music Awards de 1989.

A vencedora do Emmy admitiu anos depois, durante uma aparição no Watch What Happens Live em 2015, que de fato deixou Pitt durante a cerimônia de premiação por outro famoso.

No entanto, preferiu não revelar a identidade da pessoa pela qual deixou Brad naquela noite. Apenas disse que não era um ator, mas sim amplamente reconhecido pelo público.

Infelizmente para a estrela de Dead to Me, o cantor Sebastian Bach concedeu uma entrevista um ano depois, onde confessou ser o homem pelo qual Christina Applegate deixou Brad Pitt.

"(Christina) foi recentemente entrevistada no Entertainment Tonight ou algo assim, e perguntaram a ela: 'Qual foi a coisa mais estúpida que você fez?' E ela respondeu: 'Uma noite eu deixei Brad Pitt por outro cara'. E esse cara seria eu", disse o ex-vocalista do Skid Row no programa de rádio Elliot in the Morning.

“Então houve um momento nesta terra em que Sebastian Bach era, tipo, um pó mais quente que Brad Pitt”, acrescentou, de acordo com a InStyle. No entanto, a artista não confirmou a revelação.

A única coisa clara é que, depois de comparecerem juntos ao VMAs, Brad Pitt e Christina Applegate não saíram mais juntos, mas se encontraram nos anos seguintes, então talvez tudo esteja esquecido.