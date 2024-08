3 séries na Netflix para assistir após o final de ‘The Umbrella Academy’: todas vão te cativar

A Netflix tem diversas séries parecidas com ‘The Umbrella Academy’ em seu catálogo

Desde a sua recente estreia na Netflix, a quarta temporada de The Umbrella Academy voltou a atrair os espectadores com o último capítulo da surreal história dos irmãos Hargreeves.

No entanto, depois de assistir aos seis últimos episódios deste drama de super-heróis com reviravoltas no tempo, muitos dos amantes da série estão em dúvida sobre o que assistir agora.

Felizmente, há uma longa lista de programas com os mesmos ingredientes na plataforma de streaming ideais para assistir após o grande desfecho da trama baseada nos quadrinhos de Gerard Way.

3 séries semelhantes a The Umbrella Academy que estão na Netflix

A seguir, apresentamos 3 séries perfeitas para suceder ao projeto estrelado por Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher e Justin H. Min que também estão na Netflix e cativam desde o primeiro episódio:

Supacell (2024)

Tosin Cole, Nadine Mills e Eric Kofi-Abrefa são as estrelas principais desta série de drama e ficção científica, escrita e criada por Rapman, que vai te manter vidrado do início ao fim.

Temporadas: 1 (seis episódios)

Sinopse: Quando cinco jovens do sul de Londres descobrem que têm poderes extraordinários, um homem precisa fazê-los trabalhar em equipe para salvar a mulher que ama.

Legends of Tomorrow da DC (2016-2021)

Caity Lotz, Victor Garber e Brandon Routh lideram esta série de ação e drama onde novos super-heróis e vilões se unem para deter uma ameaça que coloca o planeta em risco.

Temporadas: 7 (110 episódios)

Sinopse: Um misterioso mestre do tempo chega do futuro e reúne uma equipe singular de super-heróis e vilões para salvar o mundo de um mal poderoso.

Sense8 (2015-2017)

Os atores Tuppence Middleton, Brian J. Smith e Doona Bae lideram o elenco deste projeto de ficção científica criado, escrito e dirigido pelas irmãs Wachowski e J. Michael Straczynski.

Temporadas: 2 (24 episódios)

Sinopse: Os criadores de Matrix e Babylon 5 nos trazem uma série eletrizante sobre oito pessoas cujas vidas são entrelaçadas por sensações telepáticas.