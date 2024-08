Rei Charles discute futuro dos títulos de Harry e Meghan na realeza

Na próxima semana, o rei Charles III irá liderar uma importante cúpula da Família Real Britânica em Balmoral, Escócia. Um dos principais tópicos dessa reunião será a possível remoção dos títulos do príncipe Harry e de sua esposa, Meghan Markle. Segundo fontes bem informadas do Daily Express, essa discussão surge em meio a questionamentos sobre o papel do casal na família real ao longo da próxima década.

A reunião, que será realizada no Castelo de Balmoral, não é apenas um encontro casual de férias. Os membros da realeza se reunirão para tratar de vários assuntos importantes, entre eles, a situação dos Sussex. Harry e Meghan renunciaram aos seus deveres reais em 2020, o que os levou a perder o direito de serem chamados de “Sua Alteza Real”, embora tenham mantido outros títulos, como Duque e Duquesa de Sussex.

Entretanto, a manutenção desses títulos está sob escrutínio. O rei Charles e outros membros da família real discutirão como o casal, que se distanciou da vida real oficial, se encaixará no futuro da monarquia britânica. Além disso, será analisado se as viagens de Harry e Meghan ao exterior, como para o Canadá, ainda estão alinhadas com as expectativas da família real.

Retirar os títulos de Harry e Meghan não é uma decisão simples. Enquanto o título de “Sua Alteza Real” pode ser removido pelo monarca, outros títulos, como Duque, Conde e Barão, só podem ser revogados por meio de um ato do parlamento. Isso torna o processo delicado e exige uma abordagem cautelosa por parte da realeza.

Harry detém atualmente os títulos de Duque de Sussex, Conde de Dumbarton, Barão de Kilkeel e Cavaleiro Comandante da Ordem Real Vitoriana. Meghan, por sua vez, é Duquesa de Sussex, Condessa de Dumbarton e Baronesa de Kilkeel. A remoção desses títulos, se ocorrer, será um marco significativo na relação do casal com a família real.

Paralelamente, Meghan Markle voltou a enfrentar problemas legais, desta vez envolvendo sua meia-irmã, Samantha Markle. Samantha entrou com um processo por difamação contra Meghan, aumentando ainda mais as tensões familiares em torno da Duquesa de Sussex.