‘O cinema de Billy Wilder’: saiba tudo sobre a megaexposição do MIS em SP

“O cinema de Billy Wilder” chega ao MIS em 16 de agosto, trazendo uma homenagem a um dos cineastas mais relevantes do século 20, o diretor dos clássicos ‘Crepúsculo dos deuses’ e ‘Quanto mais quente melhor’.

A exposição abraça os trabalhos mais relevantes do diretor ao longo dos três andares do Museu da Imagem e do Som, contendo a piscina de Norma Desmond, uma dança com Marilyn Monroe e outras referências às suas obras de destaque.

A mostra evidencia 13 dos seus 27 longas-metragens e traz os textos de Ana Lúcia Andrade, especialista na obra do cineasta, autora do livro “Entretenimento inteligente – o cinema de Billy Wilder”.

Imagem do projeto de um dos espaços da exposição dedicados ao filme “Crepúsculo dos deuses” (Reprodução/Divulgação)

Será possível contemplar cartazes, fotografias de bastidores, stills de filmes, cenas selecionadas e editadas exclusivamente para a mostra, objetos de cena, figurinos originais usados nas gravações e depoimentos em vídeo de pessoas do ciclo de Wilder.

“Billy Wilder foi um dos maiores diretores e roteiristas de todos os tempos, um cineasta criativo, genial, corajoso e ousado”, diz o cineasta André Sturm. “Seus filmes foram feitos dentro do sistema de Hollywood e conseguiam ser sucesso de bilheteria, ao mesmo tempo em que eram repletos de segundas leituras, fazendo com que o público se interesse por eles até hoje. Seus roteiros ironizavam, de forma sutil e outras vezes nem tanto, hábitos, tabus e assuntos delicados num tempo de forte censura.”

A mostra promete ser uma imersão pelo próprio cinema, com salas dedicadas exclusivamente às obras de Billy Wilder, sendo possível se aproximar da ótica do diretor.

Para quem deseja adquirir os ingressos, de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), as vendas antecipadas estão disponíveis por meio deste site: https://megapass.com.br/mis. A visitação no Museu é gratuita às terças-feiras.

EXPOSIÇÃO | O CINEMA DE BILLY WILDER

Data: a partir de 16.08

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); grátis às terças-feiras e na terceira quarta-feira do mês, graças a uma parceria com a B3.

Venda antecipada no site: https://megapass.com.br/mis

Horários: terças a sextas, domingos e feriados, das 10h às 19h; sábados, 10h às 19h.

Classificação indicativa Livre

Museu da Imagem e do Som – MIS Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo| (11) 2117 4777 | www.mis-sp.org.br