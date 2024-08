A atriz que interpretou a princesa Diana em ‘The Crown’ afirma que foi difícil sair do personagem

Um dos maiores atrativos das últimas temporadas de ‘The Crown’ era ver como a ficção da Netflix abordava a turbulenta história da ‘princesa do povo’ e seu conturbado relacionamento com aquele que hoje é o rei do Reino Unido. A personagem lendária da princesa Diana tem sido interpretada de forma fictícia várias vezes, mas o sucesso da série da Netflix gerava muita expectativa em relação às atrizes que seriam chamadas para interpretar a amada princesa.

ANÚNCIO

Na sua fase ‘jovem’, Diana foi interpretada por Emma Corrin, contracenando com o ‘jovem Charles’ de Josh O’Connor. Depois, Elizabeth Debicki assumiu o desafio de retratar a fase mais controversa da princesa de Gales, confessando agora que foi difícil deixar a personagem real para trás depois de terminar a série.

O que disse Elizabeth Debicki, atriz que interpretou a princesa Diana em ‘The Crown’?

A australiana de 33 anos revelou que se viu imitando Diana “por muito tempo depois de filmar a sexta e última temporada da série: “Minha voz mudou bastante e tive que voltar conscientemente para a minha própria voz, para onde minha voz quer estar e também para o meu próprio sotaque”, disse à revista People.

Debicki é uma das várias outras atrizes e atores da série indicados para um Emmy. "Se siente como la cereza en el pastel", disse a australiana. Em português: Debicki é uma das várias outras atrizes e atores da série indicados para um Emmy. "Sinto-me como a cereja no bolo", disse a australiana.

"Não vou adoçar isso, as semelhanças entre minha interpretação e os gestos da Princesa Diana eram bastante impactantes, até para mim. Apesar do sucesso do meu papel, não vou mentir, foi desafiador me afastar completamente dos gestos de Diana depois de ter estado tão profundamente imersa no personagem", confessou, acrescentando que, finalmente, "isso já passou para mim, mas tive que fazê-lo conscientemente".

Debicki interpretou Diana nas duas últimas temporadas de ‘The Crown’ e está indicada ao Emmy 2024 como melhor atriz coadjuvante em drama pela sua atuação. O drama atual foi recentemente nomeado para 18 prêmios Emmy, incluindo melhor série dramática, com Imelda Staunton, que interpreta a falecida rainha Elizabeth II, e Dominic West, que interpreta a versão mais velha de Charles III, na época ainda príncipe de Gales, também recebendo indicações por seus papéis.