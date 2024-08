Oscar sem apresentadores: estas estrelas recusaram ser anfitriãs da cerimônia de 2025

ARQUIVO - Uma estátua do Oscar no 91º almoço de indicados aos Prêmios da Academia, em 4 de fevereiro de 2019, em Beverly Hills, Califórnia. (Foto Danny Moloshok/Invision/AP, arquivo)

A Academia de Hollywood enfrenta um desafio inesperado na preparação do Oscar de 2025: encontrar um apresentador adequado para a cerimônia. Dois dos nomes mais reconhecidos no mundo da comédia, Jimmy Kimmel e John Mulaney, recusaram a oferta, deixando a organização em uma situação complicada.

Esta busca por um apresentador revelou o quão difícil é encontrar alguém que consiga atender às expectativas tanto do público quanto da crítica.

Por sua vez, Jimmy Kimmel, que já apresentou a cerimônia várias vezes, decidiu não retornar para o Oscar 2025. Depois de apresentar em 2023 e 2024, Kimmel expressou sua intenção de se retirar do papel. As críticas recebidas nos últimos anos, especialmente por alguns de seus monólogos, o levaram a tomar essa decisão.

Em particular, o seu comentário sobre o passado de vícios de Robert Downey Jr. na edição de 2024 gerou controvérsia e mostrou o quão delicado é ser apresentador de um evento de tal magnitude.

Por outro lado, John Mulaney, que se tinha tornado um dos favoritos do público para ser o próximo apresentador, também recusou a oferta. Na última cerimônia, Mulaney deixou uma grande impressão com sua introdução para a categoria de ‘Produção de Som’.

No entanto, apesar do entusiasmo dos fãs, que esperavam vê-lo assumir o papel em 2025, Mulaney decidiu focar em outros projetos, como o final de sua série na Netflix e suas próximas apresentações de stand-up.

Papel complicado, mas necessário

De acordo com muitos seguidores do evento, ser apresentador do Oscar é uma tarefa complicada. Eles mencionam que a Academia precisa de uma figura que possa ser ousada e manter a audiência interessada, mas que ao mesmo tempo saiba lidar com os limites da correção política em um ambiente cada vez mais sensível.

As recusas de Kimmel e Mulaney destacam o quão difícil é encontrar alguém que consiga equilibrar esses aspectos e lidar com a pressão de estar no centro das atenções na noite mais importante do cinema.

Com a cerimônia a apenas alguns meses de distância, a Academia de Hollywood está numa corrida contra o tempo para encontrar um apresentador adequado. Enquanto a busca continua, a incerteza cerca o futuro do Oscar 2025.