Lançamento de ‘Frozen 3′: confira a data de estreia desse novo clássico da Disney nos cinemas

A Disney confirmou que ‘Frozen 3′ chegará aos cinemas em 24 de novembro de 2027, a tempo para o Dia de Ação de Graças. Esta data segue a estratégia utilizada para os dois primeiros filmes da franquia, que também foram lançados na temporada festiva, aproveitando o feriado nos Estados Unidos para maximizar seu impacto nas bilheterias.

‘Frozen’ (2013) foi um fenômeno cultural que arrecadou quase US$ 1,3 bilhão em todo o mundo. A sequência, ‘Frozen 2′, lançada em 2019, superou até mesmo sua antecessora ao arrecadar US$ 1,45 bilhão. Estes filmes se destacaram não apenas por sua animação e narrativa, mas também por suas músicas como ‘Let It Go’ e ‘Do You Want to Build a Snowman?’, que se tornaram sucessos instantâneos e ressoaram com audiências de todas as idades.

Mesma equipe criativa

Em 2023, o CEO da Disney, Bob Iger, surpreendeu os fãs ao revelar que não apenas estão trabalhando em ‘Frozen 3′, mas também em um quarto filme da franquia. Ele afirmou isso da seguinte maneira:

“‘Frozen 3′ está em andamento, e pode até haver um ‘Frozen 4′. Mas no momento, não tenho muito a dizer sobre esses filmes. Jenn Lee, criadora do ‘Frozen’ original e de ‘Frozen 2′, está trabalhando duro com sua equipe de animação da Disney não em uma, mas na verdade em duas histórias”.

Embora ainda não tenham sido revelados detalhes específicos sobre essas novas entregas, a notícia gerou grande expectativa. Após essas palavras, os fãs aumentaram suas expectativas e esperam mais aventuras cheias de música memorável.