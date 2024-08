Halle Berry também iria estar em ‘Deadpool & Wolverine’ e por essa razão não apareceu

‘Deadpool & Wolverine’ foi um grande sucesso, ultrapassando a marca de um bilhão de dólares em bilheteria global. No entanto, uma das surpresas para os fãs foi a ausência de Halle Berry, conhecida por sua interpretação de Tempestade na saga ‘X-Men’.

Antes da estreia, os rumores sobre sua participação começaram a circular após uma publicação de Berry na X, onde ela mostrou uma foto com cabelo branco e curto, semelhante ao de seu personagem nos quadrinhos.

Recentemente, Halle Berry explicou em uma entrevista com o ComicBook.com por que não apareceu neste filme. Apesar das especulações, Berry revelou que não recebeu um convite formal para participar do filme. Ryan Reynolds, que interpreta Deadpool e também atua como produtor e co-roteirista, não contatou Berry diretamente para uma possível participação.

A única interação relacionada à participação especial foi com a esposa de Reynolds, Blake Lively. Ele disse da mesma forma:

“Blake me pediu uma vez, encontrei-a num desfile da Marc Jacobs e ela disse: ‘Aceitaria alguma vez fazer parte do filme do meu marido como Tempestade?’ Eu disse: ‘Sim, se ele me pedir’, mas ele nunca me pediu”.

Disposta a novos projetos

Embora Berry não tenha sido incluída no filme, ela tem mostrado entusiasmo em retornar para interpretar personagens icônicos como Storm ou Catwoman. Em entrevistas anteriores ao ComicBook, a atriz expressou seu amor por esses papéis e sua disposição em revisitar esses universos cinematográficos.

Foi assim que ela disse: "Na verdade, eu voltaria para qualquer um deles. Eu amava todos esses personagens e sempre fui grata por poder interpretá-los e fazer parte dessas grandes franquias, sabe? Então eu voltaria para qualquer um deles".

A falta da esperada aparição de Halle Berry tem sido uma decepção para alguns fãs, mas seu entusiasmo em interpretar novamente personagens icônicos mantém viva a esperança de futuros retornos ao universo dos super-heróis.