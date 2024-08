Revelados os motivos pelos quais Kate Middleton não pôde comparecer aos Jogos em Paris 2024

Catherine, Princesa de Gales, Patrona da AELTC, observa da Royal Box durante a Final de Simples Masculinos entre Novak Djokovic da Sérvia e Carlos Alcaraz da Espanha durante o décimo quarto dia do Campeonato Wimbledon 2024 no All England Lawn Tennis and Croquet Club em 14 de julho de 2024 em Londres, Inglaterra. (Foto de Clive Brunskill/Getty Images)

Embora tenha sido vista radiante em seu retorno ao olho público durante a final de Wimbledon há algumas semanas, muitos ficaram ansiosos para ver Kate Middleton nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, assim como muitos outros membros das diferentes casas reais da Europa compareceram.

Durante semanas, houve rumores de que a princesa de Gales iria assistir aos Jogos para apoiar a delegação britânica durante o evento esportivo. No entanto, agora que as competições acabaram, só tivemos um vídeo da nobre agradecendo o desempenho dos atletas do Reino Unido.

Por que Kate Middleton não teria comparecido a Paris 2024?

Um especialista em realeza britânica teria revelado a razão pela qual a princesa de 42 anos não teria comparecido na capital parisiense durante as duas semanas em que os Jogos foram realizados, e tudo se deve, como era de se esperar, ao tema de seu estado de saúde atual.

De acordo com o que Phil Dampier contou ao The Mirror dias antes da cerimônia de encerramento dos recentes Jogos Olímpicos, a última decisão foi tomada pelos médicos da esposa do príncipe William. "Tenho certeza de que Kate adoraria ir a Paris com William para ver alguns eventos, mas se ela o fará ou não dependerá exclusivamente do conselho de seus médicos", enfatizou.

Além disso, Dampier indicou que o principal motivo pelo qual Kate Middleton não foi ao evento de verão foi porque ela ainda está sob tratamento de quimioterapia e, nessas circunstâncias, sua saúde poderia ser comprometida, pois isso a torna mais vulnerável a outras doenças.

"Os grandes eventos desportivos são, naturalmente, um terreno fértil para os vírus e há muitos casos de covid neste momento. O pior que poderia acontecer a Kate Middleton é contraí-lo", destacou.

Kate enviou junto com William, e com a participação surpresa de Snoop Dogg, um vídeo parabenizando a equipe da Grã-Bretanha por sua atuação nos Jogos Olímpicos.