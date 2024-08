Lançamentos da Netflix de 19 a 25 de agosto: chegam séries e filmes para todos os gostos

A Netflix está chegando com tudo durante a terceira semana de agosto. A plataforma de streaming adicionará uma longa lista de projetos originais e licenciados ao seu catálogo de 19 a 25 deste mês de 2024.

Nos próximos sete dias, a gigante estreará a série mexicana ‘Acidente’, o thriller sul-coreano ‘Ninguém na floresta’ e o filme francês ‘As garotas de Nice’, mas não são os únicos lançamentos.

Também será adicionado um variado grupo de séries e filmes para todos os gostos, desde documentários de investigação, passando por tramas juvenis até histórias para as criança de casa.

As séries e filmes que a Netflix lançará de 19 a 25 de agosto

Queres saber tudo o que chegará à plataforma de 19 a 25 de agosto? Continue deslizando para descobrir mais sobre o que a Netflix irá estrear em seu catálogo na América Latina durante este período.

Acidente

Ana Claudia Talancón, Sebastián Martínez, Alberto Guerra, Eréndira Ibarra e Erick Elías são as estrelas principais desta série de drama e suspense do criador de ‘Pálpito’, Leonardo Padrón.

Sinopse: As consequências de uma festa de aniversário que termina em tragédia criam profundas rachaduras em uma comunidade unida, destruindo famílias, amizades e corações.

Data de lançamento: 21 de agosto

As meninas de Nice

As atrizes Alice Taglioni, Stéfi Celma e Baptiste Lecaplain lideram este filme policial francês que promete conquistar os espectadores com uma trama cheia de comédia e ação.

Sinopse: Uma policial rebelde e uma detetive meticulosa se unem a um ex-hacker para descobrir a verdade sobre o desaparecimento de um oficial e salvar Nice de um desastre.

Data de lançamento: 21 de agosto

Ninguém na floresta

Os artistas Kim Yun-seok, Yoon Kye-sang e Ko Min-si estrelam esta série de mistério e suspense sul-coreana que manterá o público à beira do assento ao longo dos episódios.

Sinopse: Em um tranquilo dia de verão, uma mulher misteriosa chega à casa alugada para passar férias... e desencadeia uma série de eventos que alteram a vida do proprietário e daqueles ao seu redor.

Data de lançamento: 23 de agosto

A descoberto: O assassinato de Air McNair

A 15 anos do assassinato do jogador de futebol americano Steve McNair, a Netflix revisita os detalhes do homicídio que chocou a comunidade esportiva neste documentário com menos de uma hora.

Sinopse: Este documentário segue a ascensão do lendário quarterback da NFL Steve McNair e explora os detalhes perturbadores em torno de seu assassinato em 2009.

Data de lançamento: 20 de agosto

A vida secreta dos orangotangos

Se você adora documentários sobre animais, então não pode deixar de assistir com sua família esta produção que segue um grupo surpreendente de orangotangos nas selvas de Sumatra.

Sinopse: Veja como diferentes gerações de uma família de orangotangos enfrentam dificuldades e celebram conquistas neste documentário imersivo narrado em inglês por David Attenborough.

Data de lançamento: 22 de agosto

