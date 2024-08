Dua Lipa levou um grande susto: bombas da Segunda Guerra Mundial foram encontradas em sua casa

Dua Lipa, a conhecida cantora britânica, tem estado no centro das atenções por um motivo inesperado: a descoberta de bombas não detonadas durante uma reforma em sua mansão em Londres. A notícia, revelada pelo Daily Mail, tem gerado preocupação tanto para a artista quanto para os residentes próximos devido ao potencial perigo dos artefatos.

A descoberta ocorreu durante as obras de reforma na propriedade da cantora, localizada ao norte de Londres. Enquanto a equipe de construção realizava seu trabalho, encontraram vários objetos que, após uma inspeção preliminar, resultaram ser bombas da Segunda Guerra Mundial. Esta descoberta levou a cantora a tomar medidas imediatas para garantir a segurança de todos os envolvidos.

Bombas da Segunda Guerra Mundial encontradas na casa de Dua Lipa

A situação obrigou Dua Lipa a desembolsar uma quantia significativa para uma investigação aprofundada. Os resultados confirmaram que os artefatos eram bombas lançadas pela Alemanha Nazista durante os bombardeios que devastaram Londres na Segunda Guerra Mundial. Descobriu-se que a propriedade e seus arredores foram alvo de ataques aéreos, o que explica a presença desses explosivos na área.

Felizmente, o perigo foi gerenciado com eficácia. As autoridades realizaram uma detonação controlada dos artefatos para eliminar qualquer risco potencial. Somente após a conclusão desta operação, foi permitido que as obras de remodelação na mansão de Dua Lipa continuassem. A mansão, adquirida pela cantora em 2017 está localizada em uma área de conservação.

Esta característica acrescenta um nível de complexidade às reformas, uma vez que as regulamentações para preservar o patrimônio histórico e a integridade arquitetônica são rigorosas nessas áreas. Apesar da descoberta ter sido certamente alarmante, foi tratada de forma profissional e segura, permitindo que a cantora retomasse seus projetos de reforma sem maiores problemas.