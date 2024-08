Vidente vai ao SBT e diz que o ciclo de Silvio Santos está ‘encerrando’

Com Silvio Santos hospitalizado, a vidente Chaline fala em comoção após a morte de um ícone

A vidente Chaline foi ao ‘Chega Mais’ (SBT) para avisar que o ciclo de Silvio Santos está “encerrando” e pegou todos de surpresa. Famosa por suas previsões na internet, ela falou que um apresentador muito querido pelo público vai deixar o plano terrestre nos próximos dias.

Segundo a “vidente dos famosos”, um ícone pode vir a falecer nos próximos dias, trazendo sofrimento e uma sensação nostálgica para o Brasil: “É como se o ciclo dele tivesse se encerrado aqui e as coisas tendem a não ficar boas”.

Chaline reforçou que não gosta de falar em desencarne, mas revelou que sua visão “infelizmente mostra a morte desse homem aí mais velho”.

Enquanto isso, Silvio Santos segue internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e a assessoria de imprensa do SBT reforça que o dono do Baú está “bem”.

‘Todos estão ajudando’

Tiago Abravanel, neto de Silvio Santos, disse que o momento é delicado, mas que “todos estão ajudando”, sejam os médicos, os familiares ou os fãs com suas orações e pedidos de melhora para Silvio Santos.

“Estamos na torcida. Ele está sendo muito bem assistido pelos médicos e se cuidando. Esperamos que ele se recupere o mais rápido possível. Acreditamos que as orações de todos estão ajudando”, afirmou Tiago à revista Quem.

O ex-BBB agradeceu as mensagens de carinho que vem recebendo desde que seu avô, de 93 anos: “Isso reafirma tudo o que sempre soubemos sobre o carinho e o amor que as pessoas têm por ele. Neste momento difícil e delicado, acreditamos que a fé pode transformar vidas e esperamos que ele se recupere rapidamente”.

‘Está melhorando’

A apresentadora Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos, também não fugiu dos questionamentos sobre o estado de saúde do pai e disse à CNN Brasil que ele “está melhorando” e “até fazendo algumas brincadeiras”.

Já ao programa ‘Brasil Urgente’ (Band), a apresentadora do ‘Programa Silvio Santos’ (SBT) afirmou que o pai está “estável e conversando, fazendo piadas e bem-humorado”.

Tiago Abravanel torce pela recuperação de Silvio Santos (Reprodução/Instagram)

Silvio Santos segue hospitalizado

Silvio Santos voltou ao Hospital Israelita Albert Einstein no dia 1º de agosto, cerca de duas semanas depois que ele esteve internado no local para tratar um quadro de H1N1. Na data, a assessoria de imprensa do SBT afirmou que o apresentador realizou alguns exames que não poderiam ser feitos em sua casa.

No dia 2 de agosto, conforme o jornal “O Globo”, o apresentador seguia na unidade e o quadro de saúde preocupava os médicos, mas nenhum detalhe foi confirmado oficialmente, já que o hospital guarda em segredo os boletins médicos, deixando até os médicos e enfermeiros do plantão na emergência sem acesso ao prontuário.

Ao que parece, a família Abravanel pediu sigilo absoluto sobre o atual estado de saúde do apresentador, que teria sido internado com outro nome para despertar qualquer informação sobre o seu quadro de saúde. Silvio está internado em uma área exclusiva, com entrada restrita.