Vidente prevê desastre natural para cidade brasileira e deixa todos em alerta

A vidente Chaline Grazik, conhecida como a “vidente das estrelas”, voltou a fazer uma previsão que chamou a atenção na Internet e deixou as pessoas em alerta.

Essa semana, a médium usou as redes sociais para dizer que uma cidade do Brasil pode sofrer algum tipo de desastre natural.

“Criciúma: perigo, revolta da natureza”, disse nas redes.

Criciúma é um município brasileiro de Santa Catarina, que fica no Sul do país. De acordo com o site Climatempo, as temperaturas entram em declínio no Rio Grande do Sul no decorrer desta quinta-feira (03) com a passagem de uma frente fria sobre o oceano.

Além da previsão sobre Criciúma, Chaline mencionou que um cativeiro com pessoas acorrentadas será descoberto e que uma nova gripe oriunda de um animal de grande porte deixará a população em situação emergência.

Voltando para as suas previsões costumeiras sobre a vida dos famosos brasileiros, ela chamou a atenção ao anunciar que a influenciadora Mayra Cardi e seu esposo Primo Rico, irão se separar.

O comediante Winderson Nunes também entrou em foco. A vidente disse que ele se tornará pai em breve.

Em 2022, Chaline se tornou notícia internacional ao afirmar que previu a morte da rainha Elizabeth II. Ela também disse que em 2023, uma tragédia “envolvendo muitas crianças” aconteceria.

Atualmente, ela vem enfrentando uma série de acusações de golpes em clientes, segundo o portal Gente. Em um deles, ela teria prometido curar um câncer, mas a pessoa acabou morrendo após contratar seus serviços.

O tarólogo Nayrison Siqueira usou as redes sociais para expor a vidente e falou sobre o caso envolvendo a idosa.

